A Praia de Ipanema vai ganhar a maior academia pública do Brasil - Divulgação

Publicado 25/11/2025 17:58

Rio - A Praia de Ipanema recebe a partir deste sábado (29) uma unidade da 'Rio Academia'. A estrutura ficará instalada no Posto 10, entre as ruas Garcia D’Ávila e Aníbal de Mendonça, na Zona Sul, e funcionará diariamente das 6h às 21h.