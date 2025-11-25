A Praia de Ipanema vai ganhar a maior academia pública do BrasilDivulgação

Rio - A Praia de Ipanema recebe a partir deste sábado (29) uma unidade da 'Rio Academia'. A estrutura ficará instalada no Posto 10, entre as ruas Garcia D’Ávila e Aníbal de Mendonça, na Zona Sul, e funcionará diariamente das 6h às 21h.
Segundo a prefeitura, a instalação será a maior academia pública do país. O espaço, feito em parceria com  o Projeto Mude, oferecerá 15 modalidades de atividades físicas ao ar livre, todas gratuitas, incluindo musculação, funcional, vôlei, muay thai, yoga e pilates. Também haverá um "espaço recovery", voltado para recuperação física e mental.

O subsecretário municipal de Esporte e Lazer, Marcelo Arar, afirmou que a expectativa é de grande movimento no verão, quando a praia costuma receber mais frequentadores.

"Esperamos reunir mais de 70 mil frequentadores até o fim do verão. A Rio Academia é um projeto que democratiza o acesso aos exercícios físicos, ou seja, à saúde e ao bem-estar", disse.