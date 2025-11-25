A Praia de Ipanema vai ganhar a maior academia pública do BrasilDivulgação
Segundo a prefeitura, a instalação será a maior academia pública do país. O espaço, feito em parceria com o Projeto Mude, oferecerá 15 modalidades de atividades físicas ao ar livre, todas gratuitas, incluindo musculação, funcional, vôlei, muay thai, yoga e pilates. Também haverá um "espaço recovery", voltado para recuperação física e mental.
O subsecretário municipal de Esporte e Lazer, Marcelo Arar, afirmou que a expectativa é de grande movimento no verão, quando a praia costuma receber mais frequentadores.
"Esperamos reunir mais de 70 mil frequentadores até o fim do verão. A Rio Academia é um projeto que democratiza o acesso aos exercícios físicos, ou seja, à saúde e ao bem-estar", disse.
