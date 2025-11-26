A bebê foi abandonada próximo ao meio-fioRede Social
Segundo a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver. Na ocasião, constataram o fato e encaminharam o caso para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.
De acordo com a Polícia Civil, equipes realizaram a perícia e diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.