A bebê foi abandonada próximo ao meio-fioRede Social

Publicado 26/11/2025 07:02

Rio - Uma recém-nascida foi encontrada morta dentro de uma sacola de lixo na Avenida Getúlio de Moura, no bairro bairro Agostinho Porto, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na tarde desta terça-feira (25).

Nas redes sociais, testemunhas relatam que um homem teria deixado a sacola com a criança perto do meio-fio.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver. Na ocasião, constataram o fato e encaminharam o caso para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.



De acordo com a Polícia Civil, equipes realizaram a perícia e diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.