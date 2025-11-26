O PM foi abordado por dois homens em uma moto - Reprodução

Publicado 26/11/2025 07:31

Rio - Agentes do Segurança Presente de Caxias apreenderam, na tarde desta terça-feira (25), um adolescente de 16 anos envolvido em uma tentativa de assalto contra um policial militar de folga na Rua Prefeito Braulino de Matos Reis, no bairro Doutor Laureano, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Na ocasião, dois homens armados em uma motocicleta abordaram o agente, que reagiu. Um dos disparos atingiu o suspeito, que se escondeu em uma casa próxima ao local da ocorrência. Já o comparsa conseguiu fugir. O caso foi flagrado por câmeras de segurança da região.

Em seguida, com denúncia de moradores, as equipes encontraram o jovem e o detiveram em flagrante. Com ele, a equipe encontrou a arma utilizada no crime, que era uma réplica de revólver calibre .38.

O adolescente recebeu atendimento no Hospital Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias. O caso ficou a cargo da 59ªDP.