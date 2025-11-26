Idosos foram encontrados em situação insalubre - Divulgação

Publicado 26/11/2025 10:30

Rio - Equipes da prefeitura do Rio e da Polícia Civil realizaram uma nova fase da "Operação Direito da Pessoa Idosa", na manhã desta quarta-feira (26), em um asilo clandestino na Rua Caraguatatuba, em Paciência, na Zona Oeste. No local, os agentes encontraram sete idosos, sendo três mulheres e quatro homens, em ambiente insalubre. O espaço foi interditado e três mortes de inquilinos estão sob investigação.

Durante a fiscalização, o local foi encontrado em condições precárias de instalação, com alimentos acondicionados de forma insalubre, e os sete idosos presentes sequer contavam com equipe de atendimento, pois estavam sozinhos no imóvel.

Segundo a Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (SEMESQV), ao menos cinco denúncias, recebidas pelo Rio Cuidadoso e reiterada pela Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI) e o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio), relatam sujeira, falta de médico e equipe técnica qualificada.Durante a fiscalização, o local foi encontrado em condições precárias de instalação, com alimentos acondicionados de forma insalubre, e os sete idosos presentes sequer contavam com equipe de atendimento, pois estavam sozinhos no imóvel.

Na casa, as equipes também encontraram camas extremamente duras, comidas e legumes estragados, além de roupas espalhadas em sacolas. Segundo o relato de uma das vítimas, a proprietária ficava com seu cartão de pagamento e recebia todo o dinheiro.

A dona do espaço foi identificada como Cleusa Froes de Aguiar Nogeueira, que também técnica de enfermagem. Ela chegou no imóvel durante a fiscalização e negou acusações de maus-tratos.



De acordo com a Polícia Civil, o asilo não possui autorização para funcionar como Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Os idosos passarão por avaliação médica, devendo ser encaminhados a outras instituições ou entregues aos familiares.





Além disso, investigações estão em andamento para apurar outras infrações, inclusive praticadas pelos familiares das vítimas, se constatado o abandono no imóvel.



À princípio, a proprietária será indiciada por 2 crimes: Artigo 47 exercício ilegal da profissão por não ter CNPJ e Alvará; segundo art 99 do Estatudo do Idoso, maus tratos

Só em 2025, 19 locais foram interditados e 132 idosos resgatados de situações de vulnerabilidade, sendo no mesmo período registrados 5 óbitos, incluindo o caso de Brás de Pina, que resultou na prisão da responsável.

No último dia 18, a Polícia Civil também prendeu, em flagrante , duas mulheres apontadas como proprietárias de uma casa de repouso clandestina no bairro Jardins, em Seropédica, na Baixada Fluminense. A ação foi realizada após a morte de uma idosa de 98 anos, que deu entrada em uma unidade de saúde com diversos ferimentos pelo corpo e sinais evidentes de maus-tratos.