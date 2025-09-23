Clínica irregular foi interditada durante a ação - Reprodução

Publicado 23/09/2025 22:17 | Atualizado 23/09/2025 23:14

Rio – A dona de um asilo clandestino, em Brás de Pina, Zona Norte, foi presa nesta terça-feira (23), após a denúncia da morte de uma idosa, por mal súbito no estabelecimento, que foi interditado.

De acordo com a Polícia Civil, o cenário encontrado no imóvel foi o de instalações insalubres e escassez de alimentos, onde viviam mais 12 residentes. Eles ficaram aos cuidados da Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (SEMESQV), que os remanejará para outro espaço.

A mulher, que não teve a identidade revelada, foi autuada em flagrante na 22ª DP (Penha) pelo crime de colocar idoso em perigo. Também participaram da ação policiais militares e agentes da Vigilância Sanitária.