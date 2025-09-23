Greve de rodoviários afetou 23 linhas de ônibus na Zona Oeste, nesta terça (23) - Reprodução

Greve de rodoviários afetou 23 linhas de ônibus na Zona Oeste, nesta terça (23)Reprodução

Publicado 23/09/2025 19:44

Rio – A greve de motoristas de ônibus das viações Palmares e Pégaso, iniciada na manhã desta terça-feira (23) , terminou o dia sem um acordo com as empresas. Alegando atrasos de salário e benefícios como ticket alimentação, férias e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os profissionais promoveram a paralisação de 22 linhas, que circulam pelos bairros de Sepetiba, Santa Cruz, Paciência, Cosmos, Inhoaíba e Campo Grande, na Zona Oeste.

De acordo com Sindicato de Rodoviários do Rio, os trabalhadores estarão nesta quarta (24), às 6h, de volta à garagem das duas empresas, na Avenida Cesário de Melo, em Cosmos, a fim de dar continuidade às negociações.

Embora a meta dos profissionais seja a quitação de todos os direitos, a principal reivindicação ao longo desta terça, especificamente, foi no sentido de pôr em dia, pelo menos, o ticket alimentação. Porém, não apenas para os motoristas, como proposto inicialmente, mas também para os 600 profissionais das empresas, incluindo, mecânicos, fiscais, dentre outros.

O sindicato acrescentou que negocia em busca de um acordo e também com o intuito de encerrar a paralisação para evitar que usuários sejam prejudicados.

Segundo a categoria, a nova greve ocorre porque não houve cumprimento de acordos firmados no último dia 11. Na ocasião, linhas da Viação Palmares deixaram de circular , além de outras sete da Paranapuã, que atende a Ilha do Governador, na Zona Norte.

Enquanto isso, Sebastião José, presidente do sindicato, ressalta que a tendência é de que mais greves aconteçam pelas mesmas razões futuramente: “São empresas que estão em recuperação judicial, com atraso de pagamento, no FGTS, no vale alimentação, férias... Uma série de irregularidades que culminaram nesta paralisação. E infelizmente, esta não será a única porque a crise no setor só piora. E os trabalhadores estão cada vez mais inseguros com o dia de amanhã. A situação é gravíssima”.

O Rio Ônibus, que representa as empresas, reforçou que “a negociação entre a empresa e os rodoviários segue em curso” e informou que a operação de coletivos se encontra reduzida nos bairros afetados.

Mais cedo, o Rio Ônibus também havia explicado que "o problema ocorrido é consequência direta de medidas impostas pela Secretaria Municipal de Transportes visando reduzir o pagamento de subsídio às empresas, descumprindo acordo judicial firmado recentemente, o que agrava o desequilíbrio econômico-financeiro do setor, resultando em paralisações nas empresas mais impactadas, que já estão em processo de recuperação judicial".

Procurada pela reportagem de O DIA, a SMTR destacou que o repasse de subsídios da Prefeitura do Rio aos consórcios está em dia. Um pagamento já previsto ocorreu nesta segunda (22) e, mesmo com os descontos aplicados devido à falta de climatização, o consórcio Santa Cruz (responsável pela operação de Pégaso e Palmares) foi o único a receber um complemento referente à constatação de contas de 2024, previsto em acordo judicial.

A pasta completa afirmando que esse mecanismo “corrige a diferença entre o valor projetado para custear a operação dos consórcios, considerando tarifa e subsídio, e o resultado efetivamente aferido”. A nota ainda reitera que a paralisação é uma questão “entre empregadores e funcionários da empresa de ônibus, e que a Prefeitura segue fazendo sua parte, pagando quinzenalmente o subsídio aos consórcios”.

Como alternativa, a SMTR recomenda que os passageiros utilizem o trem, vans legalizadas ou o BRT, que teve reforço na operação das linhas 17 e 67.

Alternativas de deslocamento:



- Campo Grande x Santa Cruz: linha 17 do BRT ou trem



- Campo Grande x Deodoro: linha 67 da Conexão BRT ou linhas 853 e SV853 (Terminal Deodoro – Terminal Mato Alto).



- Deslocamentos internos em Campo Grande e Santa Cruz: vans legalizadas

Linhas afetadas pela paralisação:

770, 771, 796, 798, 804, 807, 808, 809, 821, 822, 825, 833, 840, 841, 842, 849, 868, 869, 885, 892, 893 e 898.

Relembre outras greves

No último dia 16, motoristas de ônibus das empresas Real e Vila Isabel realizaram uma paralisação também devido aos atrasos no pagamento dos salários, férias, ticket alimentação, FGTS e pensão alimentícia. Ao todo, cerca de 24 linhas que atendem as zonas Norte, Sul e Centro tiveram a circulação suspensa.

Em 26 de agosto, funcionários da viação Três Amigos também entraram em greve e fizeram uma manifestação em frente à sede da empresa, em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio. Na ocasião, sete linhas tiveram a circulação suspensa.

No dia seguinte, outra greve foi iniciada por motoristas da Transportes Vila Isabel , no Grajaú, Zona Norte, por causa dos mesmos motivos. O ato teve início por volta das 4h e chegou a afetar a circulação de quatro linhas. As atividades só foram retomadas após depósito do pagamento.

Na ocasião, as linhas que ficaram inoperantes foram 548 Botafogo x Alvorada, 433 Vila Isabel x Siqueira Campos, 432 Vila Isabel x Gávea e 439 Vila Isabel x Leblon.