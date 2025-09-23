Monalisa mantém um abrigo com 78 cachorros Reprodução / Instagram
Na tarde desta terça-feira (23), Monalisa Ferreira de Souza, que teve um dente e o braço quebrados, agradeceu às doações que tem recebido e exaltou o carinho que os torcedores do Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo têm tido com ela.
“Eu quero agradecer a todos. Agradecer ao meu Vasco, ao Flamengo, aos flamenguistas de verdade que não apoiam essas coisas. Eu quero agradecer ao pessoal do Fluminense, do Botafogo, do São Paulo, do Grêmio… todo mundo”, disse ela, que mantém um abrigo de animais com 78 cachorros.
“Eu nem consegui dormir de tanta emoção, que vou conseguir comprar as coisas para os meus filhos de pelos. Eu quero deixar o meu agradecimento a todos, de verdade. Eu nunca imaginei ver isso na minha vida. Eu estava para fechar e hoje vou dar continuidade na nossa casinha e isso para mim é gratificante. Meu abrigo vai virar baile. Hoje eu comprei o remédio de carrapato dos meus bichos, comprei uma ração melhor e isso para mim é muito importante, porque eu corro muito atrás para manter o meu abrigo”, disse.
Monalisa ainda aproveitou para rebater as pessoas que disseram que a torcida do Flamengo não estava ajudando ela com doações. “Para o pessoal que está falando que a torcida do Flamengo não está me ajudando… a torcida do Flamengo, os que são verdadeiros torcedores, está me ajudando sim com doações, com apoio e com amor”, afirmou.
No momento em que foi agredida, Monalisa vendia doces para arrecadar fundos para o abrigo. Usando uma camisa do Vasco, ela gravou um vídeo em que dizia estar levando 14 caixas de doces para serem vendidas nos arredores do Maracanã.
"Estou indo para o Maracanã vender nossos doces. Tenho fé que hoje vou vender 14 caixas de doce. Quem puder comprar pra ajudar nosso abrigo, porque os animais precisam muito da gente e eu só tenho vocês pra tá me ajudando e minha força de vontade para está correndo atrás das coisas", disse ela, na ocasião.
Depois que o caso de Monalisa veio à tona, influenciadores que falam sobre futebol, inclusive flamenguistas, condenaram o ato dos torcedores e começaram uma campanha de arrecadação de doações para o abrigo mantido por ela, divulgado o perfil e a chave Pix da vendedora. Após a onda de generosidade, o perfil da protetora de animais ultrapassou os 15 mil seguidores.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.