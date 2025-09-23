Abastecimento será retomado de forma gradual após o reparo - Agência Brasil/EBC

Abastecimento será retomado de forma gradual após o reparoAgência Brasil/EBC

Publicado 23/09/2025 19:08

Rio - A Águas do Rio informou, na tarde desta terça-feira (23), que um reparo emergencial em um vazamento na Avenida Rodrigo Otávio, na altura da Praça Sibelius, no bairro da Gávea, Zona Sul do Rio interrompeu o fornecimento de água em alguns bairros da região.

Por causa do serviço, a distribuição de água foi temporariamente interrompida nos bairros do Leblon, Rocinha, Vidigal, Gávea e São Conrado. Já em Copacabana, o fornecimento foi apenas reduzido.



Segundo a empresa, a previsão é que o reparo seja concluído até o fim da noite desta terça. Após a finalização, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa, podendo levar até 72 horas para ser completamente normalizado.



A orientação é de que os moradores a utilizarem a água armazenada apenas em atividades essenciais, evitando o consumo elevado até a normalização do sistema.