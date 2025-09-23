Adolescente é apreendido por policiais militares da Penha, Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Adolescente é apreendido por policiais militares da Penha, Zona Norte do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 23/09/2025 18:05

Rio - O adolescente que havia sido alvo de uma operação na casa do rapper Oruam , no Joá, Zona Sudoeste, foi novamente detido nesta terça-feira (23) por agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP). Apontado como um dos principais roubadores de veículos do estado, ele foi apreendido na Rua do Cajá, na Penha, Zona Norte. De acordo com a Polícia Militar, o jovem tentou reagir ao cumprimento do mandado de busca e apreensão e entrou em luta corporal com os agentes.

As investigações apontam ainda que o adolescente atuava na segurança do traficante Edgar Alves de Andrade, conhecido como Urso ou Doca, uma das lideranças do Comando Vermelho (CV) no Complexo da Penha. Ele também responde a um inquérito na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro, por agressão contra uma ex-namorada.





Confusão que levou à prisão de Oruam



No dia 21 de julho, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) monitoravam o adolescente e descobriram que ele estava na casa do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam. Ao deixar a residência com outras quatro pessoas, o menor foi abordado pelo delegado Moyses Santana e pelo policial Alexandre Ferraz, quando foi anunciada sua apreensão.



A presença dos policiais nas proximidades provocou revolta de Oruam e de pessoas que estavam no local, que atiraram pedras contra a equipe. O cantor foi preso no dia seguinte e se tornou réu por tentativa de homicídio. Ele também responde a um segundo processo pelos crimes de lesão corporal, tentativa de lesão corporal, resistência com violência, desacato, ameaça e dano ao patrimônio público. A ocorrência desta terça-feira foi registrada na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).No dia 21 de julho, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) monitoravam o adolescente e descobriram que ele estava na casa do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam. Ao deixar a residência com outras quatro pessoas, o menor foi abordado pelo delegado Moyses Santana e pelo policial Alexandre Ferraz, quando foi anunciada sua apreensão.A presença dos policiais nas proximidades provocou revolta de Oruam e de pessoas que estavam no local, que atiraram pedras contra a equipe. O cantor foi preso no dia seguinte e se tornou réu por tentativa de homicídio. Ele também responde a um segundo processo pelos crimes de lesão corporal, tentativa de lesão corporal, resistência com violência, desacato, ameaça e dano ao patrimônio público. Desde então, permanece preso.

Na ocasião, o adolescente conseguiu fugir durante a confusão, mas se entregou no dia seguinte. No dia 25 de julho, ele foi colocado em liberdade para cumprir medidas socioeducativas, com a obrigação de dormir em uma unidade do Degase e frequentar a escola durante o dia. Nos fins de semana, tinha permissão para voltar para casa. No entanto, em uma dessas saídas, não retornou mais.