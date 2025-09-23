O vascaíno Rodrigo José da Silva Santana tinha 36 anosAcervo pessoal
Mais quatro acusados de envolvimento na morte de vascaíno em Oswaldo Cruz têm a prisão mantida
Na véspera, outros já haviam recebido a mesma decisão
Dona de asilo clandestino em Brás de Pina é presa após morte de idosa
Mais de 10 residentes estavam no local em instalações insalubres e sem alimentação
Torcidas se unem para arrecadar doações para abrigo de vendedora vascaína agredida por flamenguistas
Monalisa Ferreira de Souza teve um dos dentes e o braço quebrados
Alerj aprova gratificação a policiais civis que 'neutralizarem' suspeitos em confrontos
Governador Cláudio Castro terá 15 dias para sancionar ou vetar os textos
Greve dos ônibus: rodoviários e empresas terminam o dia sem acordo
Conversas serão retomadas na manhã dessa quarta (23); operação segue reduzida nas áreas afetadas
Armado, PM reformado entra na sede da OAB-RJ, no Centro, e ameaça funcionários
Ex-agente tentou impedir a realização da posse da Comissão de Combate à Violência Racial
