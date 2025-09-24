Publicado 24/09/2025 00:00

Durante a Assembleia-Geral da ONU, Trump disse que se encontrará com Lula na próxima semana, em NY. De tarifaço a trocas de farpas, agora diálogo. Não é afinidade — é diplomacia necessária. Quando o comércio está em jogo, até opostos sentam à mesa.

Eduardo Bolsonaro foi barrado da liderança da minoria por Hugo Motta e pode enfrentar cassação por faltas. Discurso forte não substitui presença. Agora, o embate não é com a oposição — é com o regimento. E esse, ao contrário da base, não perdoa ausências.