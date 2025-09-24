X do Nuno
Diálogo entre Trump e Lula é diplomacia necessária
Durante a Assembleia-Geral da ONU, Trump disse que se encontrará com Lula na próxima semana, em NY. De tarifaço a trocas de farpas, agora diálogo. Não é afinidade — é diplomacia necessária. Quando o comércio está em jogo, até opostos sentam à mesa.
Eduardo Bolsonaro foi barrado da liderança da minoria por Hugo Motta e pode enfrentar cassação por faltas. Discurso forte não substitui presença. Agora, o embate não é com a oposição — é com o regimento. E esse, ao contrário da base, não perdoa ausências.
Rio de Janeiro
Mais quatro acusados de envolvimento na morte de vascaíno em Oswaldo Cruz têm a prisão mantida
Na véspera, outros já haviam recebido a mesma decisão
Rio de Janeiro
Dona de asilo clandestino em Brás de Pina é presa após morte de idosa
Mais de dez pacientes estavam no local em instalações insalubres e sem alimentação
Rio de Janeiro
Torcidas se unem para arrecadar doações para abrigo de vendedora vascaína agredida por flamenguistas
Monalisa Ferreira de Souza teve um dos dentes e o braço quebrados
Rio de Janeiro
Alerj aprova gratificação a policiais civis que 'neutralizarem' suspeitos em confrontos
Governador Cláudio Castro terá 15 dias para sancionar ou vetar os textos
