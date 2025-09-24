Carta ao leitor do DIA - 24 de setembro de 2025
Confira os destaques da edição:
Na manchete, 'Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis', diz Lula em Assembleia da ONU
Em Rio, PM faz operação na Gardênia Azul após assassinato de policial em mercado no bairro
Mulher atingida por bala perdida na Zona Sudoeste pede socorro em aplicativo
Vendedora de doces é agredida perto do Maracanã por estar com camisa do Vasco
Economia, Estado do Rio oferece mais de mil vagas na área de Contabilidade
Brasil, Moraes estabelece prazo de 15 dias para Eduardo Bolsonaro apresentar defesa sobre promoção do tarifaço
No D, Maria Eduarda de Carvalho está em cartaz com 'Vermes Radiantes', que fala sobre dilemas da vida real
Ataque, Fluminense está fora da Sul-Americana após ceder empate ao Lanús: 1 a 1
Vasco encara o Bahia, às 19h30, em São Januário
Botafogo pega o Grêmio, às 19h30, fora de casa
Mais quatro acusados de envolvimento na morte de vascaíno em Oswaldo Cruz têm a prisão mantida
Na véspera, outros já haviam recebido a mesma decisão
Dona de asilo clandestino em Brás de Pina é presa após morte de idosa
Mais de dez pacientes estavam no local em instalações insalubres e sem alimentação
Torcidas se unem para arrecadar doações para abrigo de vendedora vascaína agredida por flamenguistas
Monalisa Ferreira de Souza teve um dos dentes e o braço quebrados
Alerj aprova gratificação a policiais civis que 'neutralizarem' suspeitos em confrontos
Governador Cláudio Castro terá 15 dias para sancionar ou vetar os textos
