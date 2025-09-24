Mais artigos de O Dia
O Dia
Na manchete, 'Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis', diz Lula em Assembleia da ONU
Em Rio, PM faz operação na Gardênia Azul após assassinato de policial em mercado no bairro
Mulher atingida por bala perdida na Zona Sudoeste pede socorro em aplicativo
Vendedora de doces é agredida perto do Maracanã por estar com camisa do Vasco
Economia, Estado do Rio oferece mais de mil vagas na área de Contabilidade
Brasil, Moraes estabelece prazo de 15 dias para Eduardo Bolsonaro apresentar defesa sobre promoção do tarifaço 
No D, Maria Eduarda de Carvalho está em cartaz com 'Vermes Radiantes', que fala sobre dilemas da vida real
Ataque, Fluminense está fora da Sul-Americana após ceder empate ao Lanús: 1 a 1
Vasco encara o Bahia, às 19h30, em São Januário
Botafogo pega o Grêmio, às 19h30, fora de casa