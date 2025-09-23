Câmera de segurança registrou o momento da agressão - Reprodução

Publicado 23/09/2025 17:55 | Atualizado 23/09/2025 23:25

Rio – Uma câmera de segurança de um bar na Tijuca, Zona Norte do Rio, flagrou o momento em que um torcedor do Vasco levou um soco no rosto, na tarde do último domingo (21). A agressão ocorreu minutos antes do início do clássico entre o Cruzmaltino e o Flamengo, em partida válida pelo Brasileirão.

Veja a agressão no vídeo:

Torcedor do Vasco é agredido com soco na Tijuca minutos antes de clássico contra o Fla.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/IkgkMeYrsR — Jornal O Dia (@jornalodia) September 23, 2025

As imagens mostram a vítima, usando uma camisa do Vasco e acompanhado da namorada, atravessando uma rua em direção a uma calçada, onde dois rapazes caminham lentamente. Segundos depois, um deles olha para o vascaíno, vai em sua direção e desfere o golpe.

A vítima e a namorada correm, cada um para um lado, enquanto a dupla se afasta. Em uma imagem posterior, o vascaíno, que havia cruzado a mesma rua de volta, aparece com o rosto ensanguentado na mesma direção para a qual namorada havia se dirigido.

A Polícia Civil informou que agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira), onde a vítima registrou a ocorrência, analisam as imagens e realizam outras diligências para identificar a dupla.