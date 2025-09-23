Câmera de segurança registrou o momento da agressãoReprodução

Rio – Uma câmera de segurança de um bar na Tijuca, Zona Norte do Rio, flagrou o momento em que um torcedor do Vasco levou um soco no rosto, na tarde do último domingo (21). A agressão ocorreu minutos antes do início do clássico entre o Cruzmaltino e o Flamengo, em partida válida pelo Brasileirão.
Veja a agressão no vídeo:
As imagens mostram a vítima, usando uma camisa do Vasco e acompanhado da namorada, atravessando uma rua em direção a uma calçada, onde dois rapazes caminham lentamente. Segundos depois, um deles olha para o vascaíno, vai em sua direção e desfere o golpe.
A vítima e a namorada correm, cada um para um lado, enquanto a dupla se afasta. Em uma imagem posterior, o vascaíno, que havia cruzado a mesma rua de volta, aparece com o rosto ensanguentado na mesma direção para a qual namorada havia se dirigido.
A Polícia Civil informou que agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira), onde a vítima registrou a ocorrência, analisam as imagens e realizam outras diligências para identificar a dupla.