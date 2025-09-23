Queda de árvore na rua Doutor Satamini congestionou o tráfego na região da Tijuca nesta terça-feira (23)Reprodução / @operacoesRio
O bloqueio causou retenções no trânsito na Rua João Paulo I. Equipes da CET-Rio, Comlurb, Guarda Municipal e Polícia Militar foram acionadas no local.
De acordo com o Centro de Operações Rio, para quem seguia em direção à Tijuca, foram traçadas rotas alternativas, como os caminhos pelas ruas Barão de Itapagipe, Engenheiro Adel, Campos Sales e Professor Gabizo, a partir da Avenida Paulo de Frontin.
ATUALIZAÇÃO— Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) September 23, 2025
Com a interdição da Rua Doutor Satamini devido à queda de uma árvore, o COR-Rio orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas para chegar à Tijuca.
A partir da Avenida Paulo de Frontin, uma opção é acessar a Rua Barão de Itapagipe, seguir pela Rua…
A Rua Doutor Satamini foi totalmente liberada para o tráfego de veículos. Apesar da liberação, o trânsito segue intenso ao longo da via.
