Queda de árvore na rua Doutor Satamini congestionou o tráfego na região da Tijuca nesta terça-feira (23) - Reprodução / @operacoesRio

Publicado 23/09/2025 18:39

Rio - Uma árvore caiu nesta terça-feira (23) e interditou parcialmente a Rua Doutor Satamini, na altura da Rua do Matoso, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio.



O bloqueio causou retenções no trânsito na Rua João Paulo I. Equipes da CET-Rio, Comlurb, Guarda Municipal e Polícia Militar foram acionadas no local.



De acordo com o Centro de Operações Rio, para quem seguia em direção à Tijuca, foram traçadas rotas alternativas, como os caminhos pelas ruas Barão de Itapagipe, Engenheiro Adel, Campos Sales e Professor Gabizo, a partir da Avenida Paulo de Frontin.