O traficante conhecido como "Semente" foi preso na manhã desta terça-feira (23)Reprodução

Publicado 23/09/2025 15:39

Rio - Um dos principais líderes do tráfico de drogas em Vargem Grande, na Zona Oeste, foi preso na manhã desta terça-feira (23). Mauricio Alves de Souza, conhecido como Semente, foi detido por policiais da 42ªDP (Recreio dos Bandeirantes) em um esconderijo no bairro de Santa Cruz.

