O traficante conhecido como "Semente" foi preso na manhã desta terça-feira (23)Reprodução
No momento da prisão, o suspeito foi surpreendido enquanto dormia e não teve como reagir. Com ele, foram apreendidos uma pistola 9mm com kit rajada e uma motocicleta roubada, que era usada na prática de crimes.
Semente é apontado como o responsável por coordenar o ataque que resultou na morte de dois jovens no dia 9 de setembro deste ano, no Posto 12, no Recreio dos Bandeirantes. Um terceiro jovem ficou ferido. A motivação seria uma disputa entre facções por pontos de venda de drogas.
Além disso, o traficante foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. Ele também é investigado por envolvimento em homicídios, roubos e extorsões.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.