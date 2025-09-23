O traficante conhecido como "Semente" foi preso na manhã desta terça-feira (23)Reprodução

Rio - Um dos principais líderes do tráfico de drogas em Vargem Grande, na Zona Oeste, foi preso na manhã desta terça-feira (23). Mauricio Alves de Souza, conhecido como Semente, foi detido por policiais da 42ªDP (Recreio dos Bandeirantes) em um esconderijo no bairro de Santa Cruz.
Segundo a Polícia Civil, Semente ocupava o segundo posto na hierarquia da facção do Terceiro Comando Puro (TCP) na região. Ele também era responsável por coordenar a atuação criminosa em oito comunidades e era subordinado diretamente a Gabriel da Silva Alves, o GB, que está foragido e escondido na comunidade Vila do João, no Complexo da Maré, de acordo com a corporação.

No momento da prisão, o suspeito foi surpreendido enquanto dormia e não teve como reagir. Com ele, foram apreendidos uma pistola 9mm com kit rajada e uma motocicleta roubada, que era usada na prática de crimes.

Semente é apontado como o responsável por coordenar o ataque que resultou na morte de dois jovens no dia 9 de setembro deste ano, no Posto 12, no Recreio dos Bandeirantes. Um terceiro jovem ficou ferido. A motivação seria uma disputa entre facções por pontos de venda de drogas.

Além disso, o traficante foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. Ele também é investigado por envolvimento em homicídios, roubos e extorsões.