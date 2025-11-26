Arcebispo Orani Tempesta na abertura da exposiçãoDivulgação / Museu Arquidiocesano de Arte Sacra
Museu de Arte Sacra da Arquidiocese do Rio inaugura exposição de presépios
Mostra reúne 42 peças de coleções particulares nacionais e internacionais
Asilo clandestino é interditado em Paciência; três mortes são investigadas
No local, sete idosos viviam em condições insalubres
Terceiro dia da Operação Barricada Zero amplia áreas de atuação na Baixada
Bloqueios são retirados no Lixão e Vila Ideal, em Caxias, e Buraco do Boi, em Nova Iguaçu. Até o momento, dois foram presos
PM apreende 23 celulares e 6 tablets roubados na Pavuna
Itens estavam sendo vendidos em quiosque
PM é baleado em tentativa de assalto em à frente UPA de Campinho
O confronto gerou pânico e correria entre pacientes da unidade
Criminoso é preso por ataque que deixou funcionário de Caxias baleado em operação
Mário Barreto Rosa Junior, 46, realizava remoção de barricadas no Corte Oito, quando foi atingido
