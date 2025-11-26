Arcebispo Orani Tempesta na abertura da exposição - Divulgação / Museu Arquidiocesano de Arte Sacra

Publicado 26/11/2025 11:01 | Atualizado 26/11/2025 11:10

O Museu de Arte Sacra da Arquidiocese do Rio, no Centro, inaugurou nesta quarta-feira (26) a "I Exposição Arquidiocesana de Presépio", reunindo 42 peças de coleções particulares do Brasil, da Itália, da Polônia e da Bolívia. A mostra, que ficará aberta à visitação até 11 de janeiro, destaca a diversidade de estilos na tradição natalina.

Simbolizando o nascimento de Jesus, o presépio representa valores como paz, amor e fraternidade. Entre os materiais usados para a confecção das peças em cartaz, estão papel machê, barro cozido, borracha, resina e até palito de fósforo.

Diretor da instituição, o padre Fernandes Elias Junior acredita que a exposição possa aprofundar o sentido do Natal. "O museu busca inspirar os visitantes, fazendo com que se sintam tocados e falem: ‘Vou montar um presépio em casa’”.

Fazem parte da mostra obras do acervo do Convento de Santo Antônio; de João Prata, ator e colecionador de São Paulo; do artista Raimundo Nonato, além de peças de Dirce Cardoso Pereira e Dirce Maria Pereira.

Outro destaque é o presépio emprestado pelas freiras do Convento das Carmelitas, em Santa Teresa, que está sendo mostrado pela primeira vez ao grande público.

O Museu de Arte Sacra fica no subsolo da Catedral Metropolitana de São Sebastião, na Avenida Chile, 245, Centro. A visitação ocorre das 9h às 16h, de terça a sexta, das 9h às 12h, aos sábados, e das 10h às 13h, aos domingos. Os ingressos custam R$ 4 (meia-entrada) e R$ 8 (inteira).

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci