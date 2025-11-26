Bandidos tentaram roubar carro de PM em frente à UPA de Campinho - Reprodução

Publicado 26/11/2025 08:52

Rio - Um policial militar de folga foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto na Praça dos Lavradores, em frente à UPA do Campinho, na Zona Norte, na noite de terça-feira (25). O confronto gerou pânico e correria entre pacientes da unidade de saúde.



Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver uma acompanhante relatando o ocorrido. Ainda nas imagens, o chão do hospital aparece com diversas marcas de sangue, que seriam do agente.



"Assalto na porta da UPA. O policial que foi assaltado meteu 'bala' para cima dos caras. Foi uma correria danada! Olha quanto sangue no chão, do policial. Os bandidos estão lá fora, maior correria, estou com meu filho aqui dentro, foi um tiroteio danado", relatou uma mulher.





De acordo com a Polícia Militar, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) estiveram no local após serem acionados para checar a ocorrência. Segundo o comando da unidade, o agente recebeu o primeiro atendimento na UPA de Campinho e, posteriormente, foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho. O estado de saúde dele é considerado estável.

Na ocasião, os bandidos tentaram levar o carro do militar, mas não conseguiram e fugiram após a troca de tiros. A ocorrência ficou a cargo da 29ª DP (Madureira).

Outros casos

Em menos de uma semana, O DIA registrou ao menos quatro tentativas de assalto a policiais militares de folga em diferentes locais do Rio. Ao todo, quatro agentes foram baleados.

Na tarde de terça-feira (25), um policial militar reagiu a um roubo na Rua Prefeito Braulino de Matos Reis, no bairro Doutor Laureano, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele não ficou ferido, mas atingiu um dos suspeitos, um adolescente de 16 anos que acabou detido em flagrante.

Na segunda (24), o soldado Cláudio Marques dos Santos Barcellos acabou atingido após reagir a um roubo na Rua Conde de Irajá, em Botafogo, na Zona Sul. O estado de saúde dele ainda é grave. Na ocasião do confronto, ele conseguiu atingir um dos suspeitos, como Alexandre Zabeu, que não resistiu.

No domingo, outro agente foi vítima de um assalto na Rua Marechal Floriano Peixoto , na divisa entre os bairros Covanca e Neves, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Na ação, o PM, que não foi identificado, teve a motocicleta roubada. Ele chegou a atirar na direção dos bandidos, que fugiram.

Segundo a corporação, só neste ano, 52 policiais militares morreram em situações violentas no estado do Rio de Janeiro. Sendo 10 em serviço, 33 na folga e nove inativos.



