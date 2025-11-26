Na ação, mais de 20 aparelhos telefônicos foram apreendidosDivulgação / PM

Rio - Policiais do 41º BPM (Irajá) apreenderam 23 aparelhos telefônicos e seis tablets, nesta terça-feira (25), na Feirinha da Pavuna, na Zona Norte. 
Segundo a corporação, os itens eram roubados e estavam expostos em dois quiosques no local, conhecido pela grande circulação de pessoas. Ao perceberem a presença dos agentes, os responsáveis pelos pontos de comércio fugiram.
Ainda de acordo com a PM, as buscas se iniciaram após um levantamento feito pelo setor de Inteligência sobre roubos de rua. 
O caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna).