Rio - Uma operação emergencial da Polícia Civil provocou um intenso tiroteio no Complexo da Maré, na Zona Norte, na manhã desta terça-feira (26). Durante a ação, uma criança de 10 anos foi baleada dentro de uma escola municipal da região. Além disso, a Linha Amarela chegou a ser interditada na altura da Vila do João, no sentido Fundão, por cerca de 15 minutos, pouco antes das 11h30, e voltou a ser fechada nos dois sentidos por volta de 12h, sendo liberada às 12h39.
Segundo o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, o aluno levou um tiro na perna durante uma atividade externa de ciência, enquanto estava acompanhado da turma e do professor na Escola Municipal Hélio Smidt. O menino passou por atendimento na Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva e foi levado de ambulância para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha.
Nas redes sociais, moradores demonstraram desespero em meio ao fogo cruzado. Em uma das imagens é possível ver pessoas correndo para dentro de estabelecimentos comerciais, na tentativa de se proteger.
Em outro vídeo, estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) mostram o momento em que um helicóptero pousou no campus do Fundão. Na ocasião, uma bala perdida chegou a atingir uma das salas do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN). Apesar no susto, não houve feridos.
Em nota, a UFRJ explicou que, durante a operação, um helicóptero da Polícia Militar pousou por três minutos no campus Fundão, próximo ao Edifício Jorge Machado Moreira (JMM), para verificar uma possível pane. A Diretoria de Segurança (Diseg) ampliou o monitoramento no local, realizando rondas, e não foi registrada outra ocorrência.
A instituição anunciou a suspensão das atividades nos turnos da tarde e noite, como medida preventiva de segurança, por conta da ação. Os alunos do período da manhã terão direito à segunda chamada de avaliações e abonos de faltas. "A UFRJ reforça seu compromisso com a segurança de toda a sua comunidade e conta com a compreensão de todos".
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) chegou a orientar a permanência dentro dos prédios e evitar a circulação entre os campi Maguinhos e Maré e interrompeu as rotas de ônibus circulares. Às 12h25, a restrição de circulação foi suspensa e a equipe de segurança segue monitorando o cenário do entorno do Campus Maré. "A Fiocruz se solidariza com todos os trabalhadores, estudantes e moradores impactados por mais um episódio de violência no Rio de Janeiro", disse a instituição.
De acordo com a Polícia Civil, agentes receberam informações de inteligência sobre a movimentação de traficantes fortemente armados preparados para invadir uma comunidade rival. "Para evitar um confronto que poderia fazer diversas vítimas inocentes, policiais civis da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizam, neste momento, uma operação na região. A ação está em andamento", explicou em nota.
Segurança reforçada para o "Aerofla'
O Flamengo viaja para Lima, capital do Peru, nesta quarta-feira (26), para a final da Copa da Libertadores. Por conta disso, torcedores do time rubro-negro embarcam no Aeroporto do Galeão, às 17h (de Brasília). Como já é tradição, a torcida realizará o "AeroFla" para demonstrar apoio ao time. Com isso, 345 agentes foram destinados para garantir a segurança durante os 45km do percurso.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.