Segundo o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, o aluno levou um tiro na perna durante uma atividade externa de ciência, enquanto estava acompanhado da turma e do professor na Escola Municipal Hélio Smidt. O menino passou por atendimento na Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva e foi levado de ambulância para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha.



Nas redes sociais, moradores demonstraram desespero em meio ao fogo cruzado. Em uma das imagens é possível ver pessoas correndo para dentro de estabelecimentos comerciais, na tentativa de se proteger.

Em outro vídeo, estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) mostram o momento em que um helicóptero pousou no campus do Fundão. Na ocasião, uma bala perdida chegou a atingir uma das salas do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN). Apesar no susto, não houve feridos.

Em nota, a UFRJ explicou que, durante a operação, um helicóptero da Polícia Militar pousou por três minutos no campus Fundão, próximo ao Edifício Jorge Machado Moreira (JMM), para verificar uma possível pane. A Diretoria de Segurança (Diseg) ampliou o monitoramento no local, realizando rondas, e não foi registrada outra ocorrência.

A instituição anunciou a suspensão das atividades nos turnos da tarde e noite, como medida preventiva de segurança, por conta da ação. Os alunos do período da manhã terão direito à segunda chamada de avaliações e abonos de faltas. "A UFRJ reforça seu compromisso com a segurança de toda a sua comunidade e conta com a compreensão de todos".

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) chegou a orientar a permanência dentro dos prédios e evitar a circulação entre os campi Maguinhos e Maré e interrompeu as rotas de ônibus circulares. Às 12h25, a restrição de circulação foi suspensa e a equipe de segurança segue monitorando o cenário do entorno do Campus Maré. "A Fiocruz se solidariza com todos os trabalhadores, estudantes e moradores impactados por mais um episódio de violência no Rio de Janeiro", disse a instituição.

De acordo com a Polícia Civil, agentes receberam informações de inteligência sobre a movimentação de traficantes fortemente armados preparados para invadir uma comunidade rival. "Para evitar um confronto que poderia fazer diversas vítimas inocentes, policiais civis da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizam, neste momento, uma operação na região. A ação está em andamento", explicou em nota.

Segurança reforçada para o "Aerofla'

