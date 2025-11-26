Governador Cláudio Castro sancionou a lei nesta terça-feiraÉrica Martin / Agência O DIA
Claúdio Castro sanciona lei que autoriza uso de spray de pimenta para defesa pessoal de mulheres
Projeto tem como objetivo ampliar formas de proteção para mulheres em situação de risco
Quarto submarino construído no Brasil pelo Prosub é lançado ao mar
Submersível homenageia o ex-comandante e ministro da Marinha, Almirante Alfredo Karam
Fundação Casa de Rui Barbosa realiza primeira festa literária, de 28 a 30 de novembro
FliRui tem presença confirmada de Maria Bethânia, Ailton Krenak, Dira Paes, entre outros
Operação na Maré tem três mortos e uma criança baleada
Menino de 10 anos foi atendido em uma clínica da família e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha
Prefeitos de todo o Brasil se reúnem no Rio para debater crise financeira nos municípios
Encontro ocorrerá nesta quinta-feira (27), no Hotel Fairmont
Sancionada lei que autoriza troca de BRT por VLT na Transcarioca e Transoeste
Ônibus também poderão ser substituídos por VLP. Proposta prevê expansão para o Porto, São Cristóvão, Ilha e Botafogo
