Nova lei proíbe qualquer cobrança feita por flanelinhas não autorizados pela Prefeitura - Divulgação / Singaerj

Publicado 26/11/2025 16:25

A nova lei, nº 9.157/2025, é de autoria do vereador Marcelo Diniz (PSD) e vai substituir de forma gradual o modelo informal hoje praticado nas ruas da cidade.

A fiscalização das vagas ficará sob responsabilidade da Prefeitura do Rio, que poderá operar o sistema diretamente ou por concessão ou parceria público-privada. A gestão contará ainda com um software de leitura automática de placas para monitorar os veículos estacionados e registrar irregularidades.

A lei determina diversos tipos de pagamento, incluindo aplicativo oficial, parquímetros eletrônicos, pix, cartão e guardadores de veículos credenciados, que passarão a vender créditos digitais. A regulamentação também prevê condições formais de trabalho e capacitação para esses profissionais regularizados.

Além disso, o texto estabelece a proibição de qualquer cobrança feita por pessoas não autorizadas, criando penalidades administrativas para práticas irregulares relacionadas ao uso das vagas.

O modelo digital já é usado em cidades como São Paulo e Niterói e deverá ser implantado no Rio de forma gradual, por regiões, conforme regras de transição previstas na própria lei.

Segundo o vereador Marcelo Diniz, a proposta amplia o controle do uso das vagas e reforça a proteção aos motoristas.

"A proposta visa dar transparência à cobrança, combater extorsões feitas por flanelinhas irregulares e capacitar guardadores para que passem a atuar de forma regular", afirma Diniz.