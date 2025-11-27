Rainha do Império Serrano, Luana Estrela está participando da campanha - Divulgação

Rainha do Império Serrano, Luana Estrela está participando da campanhaDivulgação

Publicado 27/11/2025 12:54

Rio – A Liga RJ, entidade responsável pelos desfiles da Série Ouro, está mobilizando integrantes das 15 agremiações do grupo para uma campanha de doação de sangue. A ação vai acontecer neste sábado (29), às 10h, no Centro, em parceria com o projeto Missão Medula.

Em comemoração à Semana do Doador, a iniciativa, batizada de "Samba no Sangue”, busca reforçar estoques de unidades de saúde da cidade.

As escolas confirmadas são: Acadêmicos de Niterói, Estácio de Sá, Porto da Pedra, União da Ilha, União de Maricá, Vigário Geral, Arranco, Parque Acari, Em Cima da Hora, Inocentes de Belford Roxo, Botafogo Samba Clube, São Clemente, Tradição, Unidos de Bangu, e Império Serrano.

“A Série Ouro sempre teve uma relação muito forte com seu povo e nada representa mais essa conexão do que estender a mão para quem precisa", diz o presidente da Liga RJ, Hugo Junior.

Para doar, é necessário ter mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde e não ter feito tatuagem nos últimos seis meses. Não é necessário ter agendamento prévio.



O GHS Banco de Sangue Serum, local indicado para a doação no sábado, abre todos os dias, das 7h às 18h, e fica na Avenida Marechal Floriano, 99, próximo ao metrô da Uruguaiana.