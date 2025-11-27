Cazuza escreveu a composição enquanto esteve internado no hospital, em 1985 - Divulgação / Rosane Medeiros / Hospital São Lucas

Publicado 27/11/2025 13:20

Rio - O sucesso da música 'Codinome Beija-Flor', de Cazuza, receberá um tributo artístico no local que inspirou a composição. Para comemorar os 40 anos da canção, o Hospital São Lucas Copacabana, na Zona Sul, onde a música nasceu, instalará em dezembro, no interior de seu parque ecológico, uma escultura interativa assinada pelo artista plástico carioca Mario Pitanguy.

A homenagem será uma escultura de bronze em formato de beija-flor, emoldurada por uma janela e cercada por flores, pensada também para atrair mais pássaros ao local. Nas plataformas do hospital, haverá um tour virtual para que todos possam conhecer a obra.



A inspiração para a canção, parte do álbum Exagerado, surgiu durante o período em que Cazuza esteve internado na unidade, em 1985. Cercado pela vegetação da Mata Atlântica nos fundos do prédio, o compositor via diariamente beija-flores pela janela do quarto onde estava hospitalizado.



“Esse projeto me deixa muito feliz por ajudar a perpetuar a obra do Cazuza. Espero que os beija-flores, que o inspiraram a compor a canção continuem a levar esperança para os pacientes internados, suas famílias e funcionários do hospital”, ressalta Lucinha Araújo, mãe do artista.



O artista plástico Mario Pitanguy destaca que a escultura poderá aproximar as pessoas do cantor, mesmo após seu falecimento.

"Sou um grande fã de Cazuza; poder criar essa homenagem me permite uma aproximação única – é como sentir a presença de alguém que, embora eterno na arte e na memória, já não está entre nós fisicamente. Agradeço ao hospital a confiança e a oportunidade", explica.

