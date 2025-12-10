Suspeito estava em uma moto quando acabou atingido por PM de folga - Reprodução/Redes sociais

Suspeito estava em uma moto quando acabou atingido por PM de folgaReprodução/Redes sociais

Publicado 10/12/2025 19:56

Rio - Um suspeito acabou baleado por um policial militar de folga durante uma tentativa de assalto na Avenida Dom Helder Câmara, altura de Quintino, Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta-feira (10). De acordo com a ocorrência registrada na 29ª DP (Madureira), o homem, que estava em uma moto, teria tentado roubar o cordão de ouro de um pedestre.

Ao presenciar a ação, o policial, lotado no 9º BPM (Rocha Miranda), disparou contra o suspeito. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital da região. Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para esclarecer os fatos.



O PM prestou depoimento e acabou liberado em seguida. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do suspeito.