Suspeito estava em uma moto quando acabou atingido por PM de folgaReprodução/Redes sociais
O PM prestou depoimento e acabou liberado em seguida. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do suspeito.
Tentativa de assalto termina com suspeito baleado por PM de folga na Zona Norte
Homem teria tentado roubar o cordão de ouro de um pedestre na Avenida Dom Helder Câmara
