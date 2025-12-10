Lei dispensa uso de paletó e gravata por advogados em repartições públicas do estado do Rio - Arquivo/Agência O Dia

Publicado 10/12/2025 19:06 | Atualizado 10/12/2025 21:27

Rio - Começou a valer, a partir desta quarta-feira (10), a lei que dispensa o uso de paletó e gravata por advogados em repartições públicas do estado do Rio de Janeiro. Conhecida como 'Lei do Paletó' , o texto, sancionado em junho deste ano, estabelece que a dispensa vale até 31 de março, em razão das altas temperaturas registradas principalmente no verão.

"É importante que a gente faça valer essa conquista da OABRJ e que a advocacia saiba que esta lei já está em vigor e é válida em todo o estado, em locais públicos, tribunais e cartórios, sem nenhuma distinção. Portanto, esperamos que todos os tribunais cumpram a lei estadual, afinal, aqueles que estão situados no Rio de Janeiro estão sujeitos à legislação do estado", afirmou a presidente da OAB-Rio, Ana Tereza Basilio.



Semana de muito calor no Rio



O verão só começa no próximo dia 21, mas os cariocas já podem sentir uma "amostra grátis" do que vem pela frente. Mesmo com previsão de pancadas de chuva, a semana está sendo marcada por altas temperaturas.



Para esta quinta-feira (11), a previsão é de sol forte, céu claro e ausência de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 20ºC e máxima de 34ºC. Na sexta-feira (12), as nuvens retornam, assim como as pancadas de chuva, previstas para a tarde e a noite. Mesmo assim, o calor permanece e a temperatura deve chegar a 35ºC.