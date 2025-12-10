Brigada de Incêndio do Ceasa de Irajá monitora focos de fumaça sob os escombros nesta quarta-feira (10) - Érica Martin/Agência O Dia

Brigada de Incêndio do Ceasa de Irajá monitora focos de fumaça sob os escombros nesta quarta-feira (10)Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 10/12/2025 21:23 | Atualizado 10/12/2025 21:49

Rio - Uma semana depois do incêndio de grandes proporções que destruiu 28 lojas no Ceasa de Irajá, na Zona Norte do Rio, ainda há pontos de fumaça sob os escombros e não há previsão para liberação da área. Segundo a Defesa Civil municipal, a desinterdição do pavilhão 43 só pode ser solicitada pelos proprietários, seja para realização de limpeza, restauração do espaço ou após o término de reparos necessários.

fotogaleria

O DIA esteve na central de abastecimento na terça-feira (9) e novamente nesta quarta-feira (10). No primeiro dia, a



Apesar do avanço, a Defesa Civil ainda mantém as restrições estruturais de segurança, usando fitas amarelas para limitar a circulação no espaço. Questionada sobre a liberação do espaço, a administração do Ceasa diz que a remoção dos dejetos e até de óleo proveniente de lojas e caminhões atingidos pelo incêndio está sendo feita de forma contínua. A reportagem deesteve na central de abastecimento na terça-feira (9) e novamente nesta quarta-feira (10). No primeiro dia, a equipe identificou um mau cheiro muito forte devido aos alimentos estragados dentro dos boxes. Já nesta quarta, o odor havia amenizado, e boa parte dos produtos perdidos no incêndio foi removida por caminhões da própria administração do Ceasa.Apesar do avanço, a Defesa Civil ainda mantém as restrições estruturais de segurança, usando fitas amarelas para limitar a circulação no espaço. Questionada sobre a liberação do espaço, a administração do Ceasa diz que a remoção dos dejetos e até de óleo proveniente de lojas e caminhões atingidos pelo incêndio está sendo feita de forma contínua.

"A retirada é realizada diariamente com o uso de equipamentos como retroescavadeiras, para acelerar o processo de limpeza pesada", informou a gestão da central.



Por causa dos focos isolados de fumaça, a Brigada de Incêndio do Ceasa tem trabalhado em revezamento 24 horas por dia, realizando o rescaldo e monitorando focos ainda ativos. Conforme informado pela administração, a segurança no entorno também está reforçada com a presença de policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e de vigilantes da segurança privada.

Enquanto isso, os lojistas vivem a expectativa de retornar ao trabalho e recuperar o dinheiro perdido em meio à destruição. Um dos comerciantes que teve a loja destruída afirmou que a previsão de recuperação do espaço preocupa os trabalhadores, que acreditam que a reconstrução pode levar mais tempo.