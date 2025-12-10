Ataque a tiros aconteceu em frente à oficina na Tijuca - Reprodução

Ataque a tiros aconteceu em frente à oficina na TijucaReprodução

Publicado 10/12/2025 20:53 | Atualizado 10/12/2025 20:54

Rio - As polícias Civil e Militar prenderam, nesta terça-feira (9), Leonardo da Roza Pereira, conhecido como Camisa 10 ou Léo Pé de Pano, na praça do Morro da Cruz, entre a Tijuca e o Andaraí, na Zona Norte do Rio. Ele é apontado como um dos envolvidos no ataque a tiros que deixou dois mortos e um ferido em frente a uma oficina na Tijuca , há cerca de dois meses.

De acordo com a PM, policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) receberam informações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e localizaram Leonardo na comunidade. Os militares encaminharam o suspeito à especializada, onde a ocorrência foi registrada.

O caso aconteceu no dia 4 de outubro, na Rua São Miguel. Imagens de uma câmera de segurança mostram um bandido, que seria Leonardo, descendo armado de uma escadaria ao lado da oficina. Encapuzado, o criminoso atira diversas vezes contra as pessoas que estavam no local. Além das vítimas atingidas, é possível perceber que um idoso apoiado em uma bengala está passando pela via no momento dos disparos.

Veja o vídeo

Câmera flagra ataque de criminoso a pessoas na frente de estabelecimento na Tijuca



Reprodução / Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/fPBq16VrSy — Jornal O Dia (@jornalodia) October 6, 2025