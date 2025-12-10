Ataque a tiros aconteceu em frente à oficina na TijucaReprodução

Rio - As polícias Civil e Militar prenderam, nesta terça-feira (9), Leonardo da Roza Pereira, conhecido como Camisa 10 ou Léo Pé de Pano, na praça do Morro da Cruz, entre a Tijuca e o Andaraí, na Zona Norte do Rio. Ele é apontado como um dos envolvidos no ataque a tiros que deixou dois mortos e um ferido em frente a uma oficina na Tijuca, há cerca de dois meses.
De acordo com a PM, policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) receberam informações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e localizaram Leonardo na comunidade. Os militares encaminharam o suspeito à especializada, onde a ocorrência foi registrada.
O caso aconteceu no dia 4 de outubro, na Rua São Miguel. Imagens de uma câmera de segurança mostram um bandido, que seria Leonardo, descendo armado de uma escadaria ao lado da oficina. Encapuzado, o criminoso atira diversas vezes contra as pessoas que estavam no local. Além das vítimas atingidas, é possível perceber que um idoso apoiado em uma bengala está passando pela via no momento dos disparos.
Os tiros atingiram Márcio Luiz da Conceição Costa, Luiz Guilherme Dias e um terceiro homem que não teve a identificação divulgada. O primeiro morreu no dia do ataque, enquanto o segundo passou quatro dias internado Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, antes de ir a óbito. A última vítima recebeu atendimento médico e sobreviveu.
As investigações apontaram que o atirador, ligado ao Terceiro Comando Puro (TCP), confundiu Márcio, de 20 anos, com o traficante Luiz Fernando Dias dos Santos, conhecido como Matuê, integrante do Comando Vermelho (CV). O verdadeiro alvo do assassino participou, no dia 27 de setembro, de um tiroteio que levou terror ao entorno do Hospital do Andaraí e terminou na execução de um traficante do TCP na Rua Leopoldo.
