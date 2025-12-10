De acordo com a PM, policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) receberam informações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e localizaram Leonardo na comunidade. Os militares encaminharam o suspeito à especializada, onde a ocorrência foi registrada.
O caso aconteceu no dia 4 de outubro, na Rua São Miguel. Imagens de uma câmera de segurança mostram um bandido, que seria Leonardo, descendo armado de uma escadaria ao lado da oficina. Encapuzado, o criminoso atira diversas vezes contra as pessoas que estavam no local. Além das vítimas atingidas, é possível perceber que um idoso apoiado em uma bengala está passando pela via no momento dos disparos.
Veja o vídeo
Câmera flagra ataque de criminoso a pessoas na frente de estabelecimento na Tijuca
