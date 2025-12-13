Queda de árvore na Rua Cabiúna, em Senador Vasconcelos - Divulgação

Queda de árvore na Rua Cabiúna, em Senador VasconcelosDivulgação

Publicado 13/12/2025 09:19

Rio - A cidade do Rio teve registro de chuva moderada a muito forte em vários bairros durante a madrugada deste sábado (13). Segundo o Centro de Operações, os ventos também provocaram queda de árvores e de um poste. O mau tempo persiste em vários pontos nesta manhã, e a prefeitura emitiu um aviso meteorológico de severidade alta, válido até as 3h de domingo (14).

De acordo com o Alerta Rio, os cinco maiores acumulados, das 0h às 6h, foram registrados nas seguintes estações:



Jacarepaguá/Tanque – (11,8 mm)

Anchieta – (10,6 mm)

Irajá – (9,8 mm)

Piedade – (9,0 mm)

Madureira – (6,8 mm)



No município, diversos pontos passaram por transtornos, com quedas de árvores em diferentes locais como: Rua Cabiúna, em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste; e Rua Professor Eurico Rabelo, altura do Portão 11 do Maracanã, Zona Norte.



Um galho grande também caiu na Rua Professor Luiz Cantanhede, em Laranjeiras, na Zona Sul. No mesmo bairro, na Rua Cardoso Júnior, altura da Rua das Laranjeiras, uma outra árvore caiu sobre fiação. Já na Rua Senador Vergueiro, altura da Rua Tucumã, no Flamengo, na Zona Sul, houve queda de poste semafórico.

fotogaleria

Além disso, passageiros da SuperVia também enfrentaram problemas com a circulação dos trens na manhã deste sábado (13). Segundo a concessionária, foi necessário a troca de composição na estação Mercadão de Madureira para seguir viagem até os terminais, em função da queda de uma árvore que afetou o sistema de rede aérea nas proximidades da estação Del Castilho.

"Lamentamos o transtorno e trabalhamos para o rápido restabelecimento. O ramal Belford Roxo opera com intervalos de aproximadamente 90 minutos", informou em comunicado.

Alerta de fortes chuvas



Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes fez um alerta: "Já teve registro de chuva em algumas áreas da cidade e a previsão é de mais chuva ao longo deste sábado e domingo. As equipes da Prefeitura já estão nas ruas, trabalhando para reduzir os impactos da chuva desta madrugada", disse.



Paes ainda reforçou orientações em caso de chuva forte. "Evite áreas alagadas, redobre a atenção no trânsito e evite deslocamentos desnecessários. Fiquem atentos às redes do Centro de Operações e da Prefeitura do Rio", frisou.



Segundo o Alerta Rio, há possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde deste sábado (13), podendo ser acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado, ocasionalmente forte. O tempo ficará instável devido ao calor e a alta disponibilidade de umidade. As temperaturas seguem elevadas, com máxima prevista de 36°C.



Recomendações em caso de vento forte:



Em casa:

– Feche portas e janelas

– Feche também persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem caso alguma janela quebre

– Feche o registro de gás

– Evite deixar objetos em locais altos, pois podem cair

– Se faltar luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:

– Não se abrigue debaixo de árvores ou coberturas metálicas

– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar

– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção

– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

– Cuidado! Caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida.



Previsão para os próximos dias



No domingo (14), a atuação de áreas de instabilidade vão manter o tempo instável no Rio, com céu parcialmente nublado e pancadas isoladas de chuva na madrugada e a partir da tarde, acompanhadas de raios. Os ventos estarão variando entre fracos e moderados. A temperatura máxima será de 30ºC e mínima de 19ºC.



Na segunda-feira (15), por conta do calor e da atuação de áreas de instabilidade, a previsão para a cidade do Rio é de céu parcialmente nublado com pancadas isoladas de chuva à tarde e à noite, acompanhadas de raios. Os ventos estarão variando entre fracos e moderados. A temperatura máxima será de 32ºC e mínima de 19ºC.



Na terça-feira (16), áreas de instabilidade associadas e a aproximação de uma frente fria no final do dia deixam o céu parcialmente nublado com pancadas isoladas de chuva a partir da tarde, acompanhadas de raios. Os ventos estarão moderados. A temperatura máxima será de 36ºC e mínima de 16ºC.



Na quarta-feira (17), a passagem desta frente fria e a entrada de ventos úmidos do mar vão manter o tempo instável. Previsão de céu nublado e pancadas isoladas de chuva na madrugada e na manhã, passando a fraca moderada a partir da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes. A temperatura máxima será de 28ºC e mínima de 15ºC.



