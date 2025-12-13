Militares do 40º BPM (Campo Grande) realizaram um cerco na Avenida Brasil - Reprodução / Redes sociais

Publicado 13/12/2025 12:30

Rio - Depois de atacaram a tiros agentes do 24º BPM (Queimados), dois bandidos em fuga foram rendidos e presos na Avenida Brasil, altura de Campo Grande, Zona Oeste, na noite desta segunda-feira (12).

Segundo a PM, os policiais receberam o alerta de que os homens estariam dirigindo em direção ao 40º BPM (Campo Grande). Os agentes então prepararam um cerco e conseguiram render os criminosos.

Ainda de acordo com a corporação, os homens portavam um fuzil e carregadores, que foram apreendidos. O veículo utilizado pelos bandidos também foi recuperado.

A ocorrência está sendo investigada pela 35ª DP (Campo Grande).