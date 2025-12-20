Operação prevê manutenção de pontos de luz e ampliação do monitoramento em áreas litorâneas durante o verãoDivulgação/RioLuz
As câmeras integram a Operação Verão 2026, ação feita pela concessionária. Segundo a Prefeitura, a operação também prevê a manutenção preventiva de mais de quatro mil pontos de luz ao longo das orlas da cidade.
O Arpoador foi um dos pontos que já recebeu reforço na iluminação noturna com a instalação de 20 projetores, entre equipamentos já existentes e novos. Ainda nesta praia, foi concluída a modernização do Poste Monumental de Iluminação para Surf Noturno, reforçando a estrutura luminotécnica que garante a prática esportiva após o pôr do sol
As ações de revisão e monitoramento também estão sendo realizadas em outros trechos como o Leme, a Praia da Bica, Guaratiba, Sepetiba e o Piscinão de Ramos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.