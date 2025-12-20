Ônibus se chocou com poste após bater em carro - Divulgação / Centro de Operações Rio

Publicado 20/12/2025 10:18

Rio – Um ônibus e um carro bateram na Rua Coração de Maria, entre as ruas Capitão de Jesus e Salvador Pires, próximo à Praça Avaí, em Cachambi, Zona Norte do Rio, no fim da madrugada deste sábado (20). Após a colisão, o coletivo se chocou com um poste na calçada. As autoridades interditaram o trecho.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 5h. O acidente deixou duas vítimas, encaminhadas ao Hospital Municipal Salgado Filho: Thiago Estrela, com estado de saúde estável, e Kaylane Ribeiro, que teve ferimentos leves e já recebeu alta, ambas de 20 anos.

Viaturas da Polícia Militar e Guarda Municipal compareceram ao local. Devido à colisão com o poste, uma equipe da Light também esteve na via para reparos. A concessionária esclareceu, em nota, que "equipes estão no local para a substituição do equipamento e a normalização do atendimento aos clientes do trecho afetado".

Já a Rio Ônibus, através de comunicado, afirmou que o coletivo era da linha 457 (Abolição x Copacabana) e lamentou o ocorrido. "A empresa aguarda perícia para entender a dinâmica do acidente e está acompanhando o caso", aponta o texto.