Droga estava escondida em um carro próximo ao Complexo do AlemãoDivulgação / PMERJ

Publicado 20/12/2025 10:23

Rio - Um homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas depois de transportar uma grande quantidade de entorpecentes próximo ao Complexo do Alemão, na Zona Norte, na noite desta sexta-feira (19).



De acordo com a Polícia Militar, agentes da UPP Alemão encontraram a droga dentro de um carro após uma abordagem próximo à comunidade. Uma imagem, compartilhada pela corporação, mostra grande quantidade de dois tipo de entorpecentes, embalados individualmente.

A ocorrência foi encaminhada para a 44ª DP (Inhaúma). A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante e o caso será enviado à Justiça.