O detido foi levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande - Divulgação

Publicado 20/12/2025 11:59

Rio - Um homem que agrediu a namorada grávida de dois meses e a impediu de sair de casa foi preso em flagrante nesta sexta-feira (19). O detido foi localizado por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu em Campo Grande, na Zona Oeste, após uma discussão do casal que iniciou dentro do carro, enquanto a vítima dirigia. O agressor passou a desferir socos e tapas no rosto e na cabeça de sua companheira, além de tentar puxar o volante do veiculo para causar um acidente.

Após o casal chegar em casa, o detido continuou com agressões verbais e impediu que a companheira saísse de casa. Ela, que passou a noite sob ameaça, só conseguiu pedir ajuda quando o namorado saiu para trabalhar.

O criminoso, que não teve a identificação divulgada, já havia antecedentes criminais e foi preso por injúria, lesão corporal e sequestro ou cárcere privado.