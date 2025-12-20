Prefeitura apresenta 100 novos ônibus que vão integrar linhas da Zona Oeste - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Prefeitura apresenta 100 novos ônibus que vão integrar linhas da Zona OesteReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 20/12/2025 12:20

Rio - A Prefeitura do Rio apresentou, neste sábado (20), os 100 novos ônibus que vão reforçar a operação em mais de 20 bairros da Zona Oeste. Os veículos, mais modernos e confortáveis, agora terão monitoramento em tempo real de itens como temperatura do ar-condicionado e GPS. Com a chegada dos coletivos, as linhas escolhidas para a primeira etapa (veja abaixo) ainda terão uma redução nos intervalos.

“Esse aqui é um dia muito simbólico, porque é o primeiro gostinho que a população do Rio de Janeiro começa a ter daquilo que a gente vem trabalhando há muito tempo. Esse aqui é o primeiro petisco dos mais de quatro mil ônibus na cidade que vão ficar nesse padrão. Está tudo muito ruim em todos os lugares, mas a gente está buscando priorizar as áreas da cidade onde o atendimento é basicamente inexistente, onde os ônibus estão caindo aos pedaços”, afirmou o prefeito Eduardo Paes durante a apresentação da nova frota.



Nove linhas que atendem Sepetiba, Santa Cruz, Paciência, Cosmos, Inhoaíba, Campo Grande, Senador Vasconcelos, Santíssimo, Senador Camará, Vila Kennedy, Bangu, Padre Miguel, Realengo, Magalhães Bastos, Vila Militar, Deodoro, Marechal Hermes, Guadalupe, Barros Filho e Coelho Neto passarão a operar com frota 100% zero quilômetro e com o novo padrão visual.



“Considero que seja de grande importância para a população, especialmente para aqueles que aguardam há cinco anos as mesmas melhorias do BRT. É a região, atualmente, que enfrenta a menor oferta de ônibus e as condições de manutenção mais difíceis. Portanto, esta entrega representa um avanço significativo para a Zona Oeste. Estes ônibus proporcionarão maior conforto aos passageiros”, disse a secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio.



A nova frota foi apresentada por Eduardo Paes ao lado do vice-prefeito Eduardo Cavaliere e da secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio, além de outros secretários municipais e vereadores. O grupo viajou em um dos novos ônibus no trajeto entre Campo Grande e Santa Cruz.



Linhas que receberão nova frota terão intervalos reduzidos



Área A – Santa Cruz, Sepetiba e Paciência

753 (Santa Cruz – Coelho Neto): intervalo reduzido de 24 para 13 minutos

754 (Santa Cruz – Terminal Deodoro): de 15 para 11 minutos

756 (Santa Cruz – Coelho Neto): de 12 para 10 minutos

757 (Sepetiba – Coelho Neto): mantém 30 minutos, com reforço operacional

870 (Sepetiba – Santa Cruz): de 25 para 18 minutos



Área B – Campo Grande, Senador Vasconcelos e Santíssimo

731 (Campo Grande – Marechal Hermes): de 15 para 10 minutos

765 (Mendanha – Terminal Deodoro): de 40 para 20 minutos

826 (Carobinha – Campo Grande): de 40 para 25 minutos

SN731 (Campo Grande – Marechal Hermes – Noturno): mantém 60 minutos, conforme a característica do serviço



Características da nova frota

A nova frota é equipada com ar-condicionado, que será monitorado em tempo real pela prefeitura. “Agora a gente tem sensor de ar-condicionado. A gente sabe se os caras estão com a frota adequada, com GPS, se estão andando no horário, se estão atendendo as pessoas de fato. Praticamente não tem mais fiscalização humana, que às vezes é suscetível a desvios de conduta. A tecnologia não mente, deixa registrado e a gente pode agir correto”, ressaltou Paes.



Totalmente acessível, com rampas, os ônibus também têm piso baixo e três portas. A forma de pagamento em dinheiro foi extinta. Agora, assim como no BRT, funcionará apenas o sistema de bilhetagem eletrônico, através dos cartões Jaé. Os veículos ainda contam com a tecnologia Euro VI, com menor emissão de poluentes



Os novos ônibus do Sistema RIO – Rede Integrada de Ônibus têm uma nova identidade visual, que até podem ser utilizadas pelas atuais operadoras do sistema da cidade, desde que veículos zero quilômetro sejam incorporados à frota e toda a frota da linha seja substituída por coletivos novos. Somente linhas totalmente renovadas poderão receber o novo layout, segundo a autorização publicada pela Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) em agosto no Diário Oficial.



“A cidade vai ser dividida em áreas. Cada lote terá uma cor diferente. Vai ter um padrão, mas variando as cores”, contou Paes.



Novas licitações



A primeira etapa das novas licitações do Sistema RIO já foi lançada. Inicialmente, o transporte será renovado a partir da Zona Oeste, com três lotes, sendo um em Santa Cruz e dois Campo Grande e investimento estimado de R$ 500 milhões.



A sessão pública de concorrência está marcada para o dia 6 de fevereiro de 2026, às 11h, na sede da CCPAR, no bairro da Saúde. A previsão é que os vencedores da licitação comecem a operar em abril de 2026. As concessões terão validade de 10 anos, que poderão ser prorrogados por mais 10.



As concessionárias serão responsáveis pela aquisição e operação da frota, manutenção dos veículos, gestão de garagens públicas e instalação de sistemas inteligentes de transporte (ITS) para monitoramento em tempo real.



O novo modelo de remuneração prevê pagamento por quilômetro rodado, com subsídio público. Cada lote terá uma garagem pública e a qualidade será medida pelo Índice de Desempenho de Transporte (IDT), avaliado trimestralmente.



Próximas etapas



As etapas seguintes da licitação serão organizadas por regiões, priorizando as áreas com pior desempenho operacional. O novo modelo divide a cidade em 34 lotes – 22 estruturais e 12 locais –, o que permitirá ampliar a cobertura e tornar a gestão das linhas mais eficiente.



O cronograma completo prevê:



- Fase 1: até abril/2026 (Campo Grande e Santa Cruz);

- Fase 2: até setembro/2026 (Zona Oeste, Vila Isabel e Ilha do Governador);

- Fase 3: até abril/2027 (Zona Oeste, Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Zona Norte);

- Fase 4: até novembro/2027 (Zona Oeste, Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Zona Norte);

- Fase final: setembro/2027 a agosto/2028 (Zona Sul e linhas das demais regiões com bom índice de avaliação do serviço).



Avanços com os acordos judiciais



Desde 2022, após acordo firmado entre a Prefeitura do Rio, Ministério Público Estadual e os consórcios operadores, a frota foi reforçada com mil novos ônibus, 200 linhas foram criadas ou reativadas — incluindo 65 noturnas — e o atendimento foi retomado em mais de 800 pontos de parada, com foco nas regiões mais carentes. Com isso, foi possível antecipar a nova licitação do sistema municipal de transporte, antes prevista para 2028.



A qualidade da operação também passou a ser avaliada trimestralmente por meio do Índice de Qualidade do Transporte (IQT), que considera critérios como: número de infrações, qualidade do atendimento, satisfação dos passageiros, idade média da frota, presença de ar-condicionado, regularidade das viagens e operação sem penalidades. Empresas com IQT inferior a 0,8 podem perder o direito de exclusividade sobre as linhas que operam.



*Colaborou: Reginaldo Pimenta