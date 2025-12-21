Vídeo com pessoas aglomeradas sobre passarela de Madureira viralizou nas redes sociaisReprodução

Rio – Um vídeo com um verdadeiro 'engarrafamento humano' viralizou nas redes sociais neste fim de semana. As imagens mostram centenas de pessoas paradas, dividindo espaço, sobre a passarela que fica em frente à quadra do Império Serrano, em Madureira, na Zona Norte.
Veja o vídeo:
O bairro é historicamente conhecido pela grande movimentação no comércio varejista em épocas como o Natal. A cena inusitada provocou reações bem-humoradas nas redes sociais.
"Se não for assim, não é Madureira, meu povo"; "Madureira raiz é isso aí! Virou tradição"; e "Essa passarela é patrimônio da humanidade", foram alguns dos comentários.
Em contrapartida, teve quem manifestasse o desejo de manter distância da aglomeração: "Nem me pagando"; "Eu não vou mesmo. Está louco!"; "Só ponho meus pezinhos em Madureira depois do Natal".