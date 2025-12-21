Vídeo com pessoas aglomeradas sobre passarela de Madureira viralizou nas redes sociais - Reprodução

Publicado 21/12/2025 17:57 | Atualizado 21/12/2025 18:08

Rio – Um vídeo com um verdadeiro 'engarrafamento humano' viralizou nas redes sociais neste fim de semana. As imagens mostram centenas de pessoas paradas, dividindo espaço, sobre a passarela que fica em frente à quadra do Império Serrano, em Madureira, na Zona Norte.

Veja o vídeo:

Passarela de Madureira tem "engarrafamento humano" por causa do grande movimento de pessoas para as compras de Natal. Crédito: Reprodução pic.twitter.com/YNHdGcrHb1 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 21, 2025

O bairro é historicamente conhecido pela grande movimentação no comércio varejista em épocas como o Natal. A cena inusitada provocou reações bem-humoradas nas redes sociais.

"Se não for assim, não é Madureira, meu povo"; "Madureira raiz é isso aí! Virou tradição"; e "Essa passarela é patrimônio da humanidade", foram alguns dos comentários.

Em contrapartida, teve quem manifestasse o desejo de manter distância da aglomeração: "Nem me pagando"; "Eu não vou mesmo. Está louco!"; "Só ponho meus pezinhos em Madureira depois do Natal".