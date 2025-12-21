Rio – Um vídeo com um verdadeiro 'engarrafamento humano' viralizou nas redes sociais neste fim de semana. As imagens mostram centenas de pessoas paradas, dividindo espaço, sobre a passarela que fica em frente à quadra do Império Serrano, em Madureira, na Zona Norte.
Veja o vídeo:
Passarela de Madureira tem "engarrafamento humano" por causa do grande movimento de pessoas para as compras de Natal. Crédito: Reprodução pic.twitter.com/YNHdGcrHb1
