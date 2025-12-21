Flávio Lopes saiu de casa para vender o carro e não foi mais visto - Acervo pessoal

Flávio Lopes saiu de casa para vender o carro e não foi mais vistoAcervo pessoal

Publicado 21/12/2025 14:26

Rio - Um homem desapareceu depois de negociar a venda de seu carro, no Méier, na Zona Norte. Flávio Lopes de Amorim, de 55 anos, foi visto pela última vez em Vila Isabel, bairro em que mora, também na Zona Norte, na quarta-feira (17), antes de se encontrar com um possível comprador do veículo.

Ao DIA, Cândida Lopes, irmã de Flávio, explicou que a família só soube do desaparecimento depois que a proprietária de um imóvel onde a vítima prestava serviços como pedreiro procurou a polícia, ao estranhar a demora para que ele voltasse para realizar um reparo na casa dela.

“Neste sábado (20) a delegacia entrou em contato com a gente através do WhatsApp. Eu achei que era golpe, mas meu outro irmão foi até lá e eles confirmaram. O Flávio está em processo de separação, então também fomos falar com minha ex-cunhada para entender o que estava acontecendo”, contou Cândida.



Segundo a irmã de Flávio, ele havia dito que estava negociando a venda do carro, um Citröen C3 Hath cinza, com uma mulher desconhecida. Na quarta-feira (17), ele saiu ao encontro desta pessoa para fazer a venda do veículo, no bairro do Méier.



“Achamos que se trata de um golpe. A pessoa que entrou em contato pode ser um golpista ou bandido, não sabemos. Meu irmão era muito tranquilo. A gente estranhou essa negociação, porque ele sabe que é perigoso negociar com uma pessoa que você não sabe quem é. A ex-mulher do Flávio chegou a falar sobre isso com ele na quarta-feira. Ela disse que o alertou: ‘Olha, isso é perigoso, pode ser uma pessoa se passando por um comprador, pode ser um bandido, pode ser um golpista, cuidado’”, contou Cândida.



No registro de ocorrência, que O DIA teve acesso, Regina Helena, proprietária do apartamento em que Flávio mora atualmente, relatou à polícia que ele disse estar negociando com uma mulher, descrita por ele como “muito bonita”, e que, além da venda do carro, iria arriscar uma paquera.



De acordo com Regina, Flávio não tem o costume de ficar muitos dias fora de casa, o que chamou a atenção quanto a seu sumiço. O homem não informou o local exato em que se encontraria com a mulher, disse apenas que seria no Méier. Antes de desaparecer, ele vestia calça jeans e camiseta.



Angustiada com o sumiço do irmão, Cândida não segurou as lágrimas ao desabafar sobre a incerteza sobre a atual situação de Flávio, que é pai de duas adolescentes. “Está tudo muito confuso. Meus irmãos estão indo para Instituto Médico Legal (IML) para ver se acha o corpo, ontem minhas sobrinhas ligaram querendo saber informações e eu também não estava entendendo nada, porque só soubemos ontem. Está tudo muito bagunçado”, se emocionou.



"Acho que, nessas horas, é só a espiritualidade para nos acalmar, porque meu irmão pode estar vivo, machucado em algum hospital e a gente ainda não achou ou ele pode estar morto. Acho que só a espiritualidade para aquietar o nosso coração e falar: ‘Bem, vocês podem receber uma notícia de que ele ainda está vivo, mas ele já pode nem estar mais aqui no plano físico’. A falta de resposta é muito doloroso”, lamentou.

Procurada, a Polícia Civil informou que caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel) e encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), que dará prosseguimento às investigações.