Ação foi realizada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 21/12/2025 22:10

Rio - Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) estouraram um torneio clandestino de canto de pássaros, neste domingo (21), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ao todo, 38 pessoas foram conduzidas à especializada e diversos animais foram resgatados no bairro Jardim Nova Era.

De acordo com as investigações, além da disputa de canto, a quadrilha também atuava na venda ilegal de animais silvestres. Após trabalhos de investigação e monitoramento da especializada, agentes deflagraram uma operação para impedir as práticas ilícitas.



As 38 pessoas que estavam no local foram conduzidas à DPMA para prestar esclarecimentos. Os pássaros passarão por cuidados veterinários e, posteriormente, serão reintroduzidos na natureza.



