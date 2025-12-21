PMs apreenderam quatro fuzis e drogas na ação na comunidade do Zumbi - Divulgação/PMERJ

Publicado 21/12/2025 17:36

Rio – Um suspeito foi morto durante confronto com policiais do 1º BPM (Venda da Cruz), neste domingo (21), na comunidade do Zumbi, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Os agentes ainda prenderam outro homem em meio à troca de tiros.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes se dirigiram à região após receberem informações dando conta de que os criminosos estariam planejando um ataque a comunidades no Fonseca, na vizinha Niterói, a fim de tomar territórios de outra facção.

Durante policiamento no bairro do Engenho, os policiais foram atacados e reagiram, dando início do tiroteio. Depois do cessar-fogo, houve ainda a apreensão de quatro fuzis e drogas. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DH-NSG). Investiga a morte do suspeito.