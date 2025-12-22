Sheyla, a Mamãe Noel, adora ser voluntária e quer sempre fazer o bem - Divulgação

Publicado 22/12/2025 00:00

Elas são responsáveis por levar milhares de pessoas para os seus destinos diariamente na Cidade Maravilhosa, mas nesta época do ano as condutoras do VLT, Sheila Oliveira, há mais de dois anos na função, e a do Metrô, Irla Belo, há nove na profissão, fazem muito mais em prol do próximo. Transformam-se em Mamãe Noel para alegria das crianças e admiração de muitos passageiros e ainda praticam solidariedade.

Sheila faz parte de 15 colaboradores do VLT Carioca que realizou uma ação de voluntariado na Creche Anita Way, no Morro da Providência, na região central do Rio. Foi um dia especial de contação de histórias, apoio no preparo das refeições e momentos de brincadeiras com as crianças. Ela fala da sua motivação para participar.

"Não tive uma vida fácil, mas decidi transformar cada dor em apoio a quem precisa. Amo ser voluntária. Este mês, por exemplo, sou a mamãe Noel do VLT e a alegria das crianças e adultos é contagiante. Recomendo a todos dediquem um tempo da sua vida para fazer isso. Quanto mais plantamos o bem, mais a vida retribui", aconselha a condutora.

Assim como Sheila, a condutora do transporte subterrâneo, Irla Belo, espera ansiosamente pela chegada do Natal. A funcionária do metrô se caracteriza de Mamãe Noel para levar a magia do Natal aos passageiros do sistema metroviário e surpreender, especialmente, as crianças que passam pelo sistema. Desde 2019, quando se voluntariou pela primeira vez para fazer a ação especial, a presença da Mamãe Noel na cabine do metrô tornou-se uma tradição, passando a se repetir nos anos seguintes.



"Fico muito feliz com a reação do público, em especial das crianças. São muitos sorrisos, olhares curiosos e interações de passageiros ao perceberem que o trem está sendo conduzido por uma Mamãe Noel, conta Irla.

Ponto de coleta de alimentos

Vale lembrar que o Terminal Gentileza é ponto de coleta de alimentos, em parceria com a Ação da Cidadania. Quem passar por lá, até quinta-feira (25), vai poder depositar alimentos não perecíveis a quem precisa. Além disso, por meio da campanha "Natal para Todos" sao disponibilizadas cartas para que as pessoas escrevam para o Papai Noel. Já houve pedidos emocionantes, como uma mãe que pediu uma consulta com neuropediatra para o filho.

Maquinistas ajudam Papai Noel na distribuição de brinquedos



Se o VLT e o Metrô têm suas mamães de gorro vermelho, a Supervia apostou no tradicional Papai Noel. Ao lado dos maquinistas, o Bom Velhinho presenteou 60 crianças na comunidade do Muquiço, na Zona Oeste do Rio, na quinta-feira (18).



A ação da SuperVia, por meio da campanha 'Trilhos do Bem', aconteceu dentro de um trem, na estação Central do Brasil, onde os pequenos tiveram uma manhã especial em clima natalino. Todos os itens dados foram “adotados” por meio de cartinhas pelos colaboradores da concessionária.

"Essa é uma ação muito especial com crianças de uma comunidade muito importante que está ao redor da malha ferroviária. É uma responsabilidade social da SuperVia", afirmou Juliana Barreto, gerente de Comunicação e Sustentabilidade.



Natal mais acolhedor



Com a chegada do fim do ano, o espírito natalino reacende uma pergunta essencial: como podemos tornar o Natal de alguém mais leve, digno e acolhedor? Para o Instituto SOW, a resposta está no gesto mais simples: estender a mão a quem precisa.

A instituição acaba de lançar o Natal SOWlidário, uma mobilização que pretende arrecadar 1.500 cestas básicas e transformar o final de ano de centenas de famílias em situação de vulnerabilidade. A ação reforça o compromisso do instituto com o cuidado social e com o fortalecimento comunitário, especialmente em um período em que muitas famílias enfrentam dificuldades ainda maiores.

Segundo Sheila Zanchet, fundadora do Instituto SOW, as doações são essenciais para garantir não apenas alimentação, mas também esperança. "Cada cesta representa mais do que mantimentos: é a certeza de que alguém se importa. É sobre dignidade, acolhimento e afeto", destaca.

A campanha permite que qualquer pessoa participe de forma rápida e acessível, seja por meio de doação via Pix (chave: 65996180832), seja agendando a entrega presencial. Voluntários estão à disposição para buscar doações onde for necessário, garantindo que ninguém deixe de contribuir por falta de tempo ou mobilidade.

O Instituto SOW reforça que cada gesto importa. Uma cesta básica pode significar a diferença entre um Natal qualquer e um Natal inesquecível para uma família inteira. "É a oportunidade de lembrar que o Natal é, antes de tudo, sobre partilha e compaixão. Sobre estender o olhar para além das nossas próprias necessidades", acrescenta Sheila.

Voluntariado no decorrer do ano



O VLT Carioca realizou quatro ações de voluntariado ao longo de 2025. Dos quase 500 colaboradores da concessionária, mais da metade participou direta ou indiretamente das ações, realizadas principalmente nas imediações da região central (Gamboa e Santo Cristo), em comunidades vizinhas à sede da empresa.

As ações diversas promoveram limpezas em áreas degradadas, iniciativas culturais para jovens e crianças com atividades lúdicas, contação de história, oficina de desenho, peças teatrais, plantio de mudas e práticas esportivas, entre outras.

Na Providência, uma ação realizada pela semana do meio ambiente, em junho, levou ares novos aos moradores. Um grupo de pelo menos 25 colaboradores da concessionária arregaçou, literalmente, as mangas e promoveu um mutirão de limpeza em uma área degradada da comunidade, beneficiando cerca de 500 pessoas.

Na ocasião, o volume de lixo retirado foi de mais de uma tonelada. Além de entulho, foram recolhidos plásticos e outros resíduos que poluíam o ambiente. E o melhor: 200 mudas de flores, ervas medicinais e árvores Ipê plantadas.

Já na Gamboa, outras três ações realizadas ao longo do ano beneficiaram diretamente mais de 200 crianças, além e seus familiares. Na creche Anita Way, por exemplo, foram realizadas manhãs com oficinas de contação de histórias, pintura facial entre outras atividades recreativas.

Um importante equipamento esportivo foi revitalizado pelo VLT Carioca: a quadra da Ong Sparta. O espaço, que há quase dez anos não recebia melhorias estruturais, é essencial para a prática esportiva e o desenvolvimento social de mais de 100 crianças e adolescentes da região – uma das áreas com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil.

A iniciativa, viabilizada com o apoio do Instituto Motiva, foi acompanhada pela equipe de Engenharia da concessionária e entregue à população em setembro.