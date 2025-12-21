Rio - Miliciano que extorquia comerciantes em Guaratiba, na Zona Oeste, foi preso por policiais da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), no sábado (20). Ele foi abordado quando dirigia realizando manobras irregulares na região.
Segundo as investigações, ele era responsável pelas cobranças e arrecadação referentes à exploração de serviços como moto táxi, bares e internet.
No interior do veículo, os agentes encontraram uma arma municiada e com a numeração raspada, celulares e anotações de cobranças. O carro ainda era produto de roubo e tinha uma placa que não correspondia ao chassi.
Diante do fato, o criminoso foi autuado pelos crimes de milícia privada, receptação, porte de arma com numeração raspada e condução de veículo com sinal identificador adulterado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.