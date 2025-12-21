Autoridades realizaram perícia no local - Reprodução / Instagram

Publicado 21/12/2025 19:40

Rio – A morte do motociclista Cristopher Philip Alves , de 37 anos, baleado, na noite deste sábado (20), em Bento Ribeiro, na Zona Norte, fez aumentar a preocupação dos moradores, justificada pelos números, com o avanço da violência no bairro.

De acordo com o Instituto de Segurança Pública, ferramenta do Governo Estadual, alguns indicadores tiveram crescimentos substanciais na comparação entre novembro de 2025 e o mesmo período do ano passado. A única exceção é, curiosamente, o roubo de veículos, no qual pode se enquadrar o ocorrido com Cristopher, já que ele teria reagido a uma tentativa de roubo de sua moto.

Nesse caso, houve uma queda de 61 (2024) para 37 (2025). Outros índices, em contrapartida, seguiram o caminho oposto. Os roubos de rua, por exemplo, subiram de 59 ocorrências para 96, um aumento de 62,7%.

Já o roubo de aparelhos celulares foi de 29 para 53, o que representa um acréscimo de 82%. Em 2024, não houve registro de casos marcados por letalidade violenta, enquanto que em 2025, houve sete episódios.

'Bandidagem faz a festa'

Tais números corroboram a preocupação dos moradores. Uma delas - que mora perto do ponto onde Cristopher foi atacado - relatou ao DIA que os assaltos têm sido recorrentes no bairro: “Isso é cíclico aqui em Bento Ribeiro”.

Ela, que preferiu não ter a identidade revelada por questão de segurança, lembra que já perdeu carro e outros pertences para assaltantes na porta de casa: “Levaram tudo. A bandidagem faz a festa aqui. São muitas casas, comércios...”.

A moradora espera que o policiamento seja reforçado após mais um caso de violência na região: “Fica muito deserto mesmo durante o dia. Com esse crime é uma oportunidade de cobrar da polícia por mais ação, porque aqui é um bairro muito residencial e ficamos muito vulneráveis”.

Em retorno à reportagem, a Polícia Militar afirmou que o policiamento ostensivo na região “segue sendo realizado com equipes de motopatrulhas e radiopatrulhas, que efetuam abordagens e revistas sistematicamente”. A corporação ainda salientou que o 9° BPM (Rocha Miranda) atua a fim de “identificar e prender criminosos envolvidos nesses tipos de delitos”.

A PM ainda ressalta que a população deve ser acionada em situações flagrantes pelo aplicativo 190 RJ ou pelo número 190.

Em nota, a Polícia Civil informou que realizou perícia no local da morte de Cristopher Philip Alves e segue com a investigação na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para descobrir os autores do crime. Ainda não há informações sobre data e local do velório e sepultamento do motociclista.