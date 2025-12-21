Criminosos fugiram após policial penal de plantão na guarita efetuar um disparo - Divulgação/Seap

Publicado 21/12/2025 13:39

Rio – Um plano de fuga foi frustrado pela polícia penal de plantão no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, na madrugada deste domingo (21). O objetivo dos criminosos era ingressar materiais ilícitos para viabilizar a saída de detentos custodiados em uma das unidades prisionais.

A reportagem do DIA teve acesso às imagens das câmeras de monitoramento do complexo que mostram a ação. Depois de avistar dois homens, que tentavam levar os itens para comparsas custodiados, no perímetro externo do Presídio Lemos Brito, um agente de plantão na guarita efetua disparos. Segundos depois, os bandidos saem de um matagal, na base da muralha da unidade, cruzam um muro e entram em um veículo, que parte em seguida. Toda a ação dura pouco mais de três minutos.

Plano de fuga do Complexo de Bangu é frustrado pela polícia penal.



Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), na fuga, os criminosos abandonaram uma bolsa com quatro discos de maquita, utilizados para corte de estruturas metálicas. Também foram apreendidas uma escada e uma corrente parcialmente serrada - a Seap não esclareceu que finalidade estes itens teriam na ação.

Uma apuração preliminar da secretaria identificou que o plano inicial dos bandidos não era levar o material para dentro do Presídio Lemos de Brito, mas, sim, para o Nelson Hungria, unidade vizinha, onde quatro presos chegaram a iniciar o processo de cortar grades, o que indica que maquitas chagaram ao destino.

A pasta informou que os envolvidos já foram transferidos para a Penitenciária de Segurança Máxima Bangu 1. As visitas ao Presídio Nelson Hungria estão suspensas neste domingo (21/12).