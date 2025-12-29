Carro derruba poste e fios na Rua Ibiapina - Divulgação / Centro de Operações Rio

Publicado 29/12/2025 08:44

Rio - Um carro colidiu com um poste na Rua Ibiapina, no sentido Madureira, em Olaria, Zona Norte do Rio, na noite deste domingo (28). O trecho ficou interditado por conta da queda da estrutura e dos fios, e faltou energia elétrica na região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Penha foi acionado às 22h25 para a Rua Ibiapina, número 143. No local, os militares constataram uma vítima com ferimentos leves, que recusou o encaminhamento ao hospital.

De acordo com o Centro de Operações do Rio, o poste e os fios foram retirados da via por volta das 3h desta segunda-feira (29). Apenas uma faixa da Rua Ibiapina ficou interditada para trabalhos da Light.

A empresa informou que a energia elétrica foi restabelecida durante a madrugada.

Rioluz e Guarda Municipal também atuaram no local.