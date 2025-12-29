Agentes encontraram em um dos endereços documentos usados no esquema de fraude - Reprodução

Publicado 29/12/2025 08:49

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta segunda-feira (29), a "Operação Sandman" contra um esquema de furto de aparelhos celulares de alto valor durante a entrega e devolução dos produtos comprados em uma plataforma de e-commerce. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados no bairro de Vargem Pequena, na Zona Oeste, e no município de Itaguaí, na Baixada Fluminense.

As investigações da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) tiveram início após uma empresa comunicar o furto de 15 aparelhos adquiridos por meio da internet. Os criminosos realizavam as compras utilizando contas cadastradas em nome de terceiros e, no momento da entrega, recusavam o recebimento do produto. Em seguida, cancelavam a compra e solicitavam o reembolso. Quando a encomenda retornava ao centro de distribuição, o aparelho já havia sido retirado e substituído por um saco de areia.

Após intenso trabalho de inteligência, os agentes identificaram os responsáveis pelo golpe. Apesar de utilizarem outros cadastros, os pagamentos via pix e os valores restituídos após o cancelamento das compras eram direcionados a contas bancárias vinculadas aos investigados. Durante a apuração, os policiais conseguiram localizar e apreender dois dos aparelhos furtados, adquiridos diretamente por um dos suspeitos.

O nome da operação faz referência à principal estratégia utilizada no golpe, em alusão ao personagem “Homem-Areia”, símbolo clássico da transformação e do engano. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e mensurar o prejuízo causado pelo esquema criminoso.

