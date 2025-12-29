Homem usava identidade funcional falsa para fingir que era PM - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 29/12/2025 10:06

Rio - Um homem que fingia ser policial militar foi preso, neste domingo (28), por agredir a própria companheira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O criminoso acabou detido depois que a vítima denunciou a violência.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20ºBPM (Mesquita) foram acionadas para uma ocorrência de violência contra mulher, na Avenida Coronel Monteiro de Barros. No local, a vítima relatou que havia sido agredida pelo companheiro e os agentes conseguiram abordar e prender o homem em um veículo. Com ele, havia uma identidade falsa funcional da PM, uma pistola, três carregadores e munições.

A vítima precisou ser levada para atendimento médico e passou por exame pericial. O caso foi registrado inicialmente na 58ªDP (Posse) e depois encaminhado à 52ªDP (Nova Iguaçu).



