Divulgação / SeopAgentes encontraram mercadores enterradas na areia, em Copacabana

Publicado 29/12/2025 11:13

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) apreendeu, nos últimos dias, centenas de garrafas e engradados enterrados nas areias de Copacabana, principalmente na altura da Rua Rodolfo Dantas, onde fica o palco principal do Réveillon. Ao longo de dois dias de trabalho, a "Operaçao Tatuí", como foi batizada, teve como objetivo encontrar materiais e produtos enterrados e escondidos na areia ou deixados irregularmente na praia.

Durante a "varredura", trinta e cinco garrafas de vidro de bebidas destiladas foram localizadas em recipientes plásticos com tampa. Além disso, engradados de água e de guaraná natural acabaram encontrados. O material seria comercializado durante a virada de ano.



“A gente realiza essas ações nas areias das praias, especialmente durante a madrugada, justamente para que a gente possa desobstruir o espaço público e não permitir que as pessoas utilizem a praia como depósito. Vale destacar que parte desses produtos certamente seriam vendidos durante o Réveillon”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.



As operações contam com o auxílio de agentes da Comlurb e da Guarda Municipal. As ações ainda retiram os famosos acampamentos das areias, já que muitas pessoas armam grandes barracas para reservar espaço na faixa de areia para o Réveillon.

Vale lembrar que o decreto Nº 56.160 de maio de 2025 impôs novas regras para organizar a orla carioca, proibindo itens como garrafas de vidro e cercadinhos, regulamentando música (com volumes e horários específicos), padronizando barracas com nomes/números e visando coibir irregularidades, visando um uso mais democrático e organizado do espaço público.