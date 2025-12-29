Modelo de pulseira que será distribuído para crianças e adolescentes no Réveillon - Divulgação / SMAS

Publicado 29/12/2025 11:58

Rio - A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) preparou um esquema especial de atendimento para a virada do ano. As ações serão realizadas nos 13 palcos do Réveillon distribuídos pela cidade (três em Copacabana e outros dez no Flamengo, Paquetá, Ilha do Governador, Ramos, Penha, Madureira, Parque Realengo, Parque Oeste, Pedra de Guaratiba e Sepetiba). Somente em Copacabana, mais de dois milhões de pessoas deverão passar pela orla, durante a virada.

Entre as medidas adotadas, a Secretaria fará a identificação de crianças por meio de pulseiras com informações de contato de pais ou responsáveis. A iniciativa tem caráter preventivo e busca facilitar a localização rápida das famílias em casos de desencontro. As pulseiras serão distribuídas por equipes itinerantes de educadores sociais, nos pontos de atendimento e em circulação próxima aos palcos.



Além da identificação, os profissionais estarão de prontidão para atuar no atendimento a situações de violação de direitos e na busca ativa e acolhimento temporário de pessoas em situação de vulnerabilidade. Outra informação importante: todos os conselhos tutelares do município terão equipes de plantão.



A atuação da SMAS seguirá horários específicos. Em Copacabana, as equipes estarão nos palcos Rio, Samba e Leme, das 15h do dia 31 de dezembro às 5h do dia 1º de janeiro. No Flamengo, em Paquetá e na Ilha do Governador, a atuação ocorrerá das 18h do dia 31 às 3h do dia 1º. O mesmo horário será adotado nas zonas Norte e Oeste. As equipes atuarão no Piscinão de Ramos, Penha, Madureira, Sepetiba, Pedra de Guaratiba, Parque Oeste e Parque Realengo.