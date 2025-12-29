Equipes do 12º BPM e da 76ª DP atuaram de forma integrada - Divulgação / PMERJ

Equipes do 12º BPM e da 76ª DP atuaram de forma integrada Divulgação / PMERJ

Publicado 29/12/2025 13:52

Rio - Quatro integrantes de uma quadrilha envolvida em roubos foram presos na Comunidade Pé Pequeno, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, na manhã desta segunda-feira (29).

Segundo a PM, equipes do 12º BPM e da 76ª DP (Niterói) atuaram de forma integrada após investigações identificarem uma sequência de roubos recentes em diversos bairros do município.

Durante a operação, foram apreendidas quatro motocicletas, um automóvel, uma arma de fogo, um carregador alongado de pistola, quatro rádios transmissores e drogas. Dos cinco veículos, dois eram roubados.

Não houve confronto durante a ação, e a ocorrência foi encaminhada à 76ª DP (Niterói).