Vários pontos da Ilha do Governador ficaram alagados durante temporalDivulgação / Centro de Operações

Publicado 20/02/2026 09:49

Rio - Um homem morreu afogado durante a forte chuva que atingiu a Ilha do Governador, na Zona Norte, na noite de quinta-feira (19). A vítima, identificada apenas como Paulo, chegou a ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal Evandro Freire, mas já chegou sem vida.



De acordo com informações de vizinhos, Paulo, que era morador da comunidade do Boogie Woogie, voltava do trabalho para casa quando foi surpreendido na Estrada Rio Jequiá, na altura do número 1476.



De acordo com o Alerta Rio, a Ilha do Governador registrou o maior acúmulo de chuva na cidade nesta quinta-feira (19), com 51,6mm entre 13h e 23h20, o equivalente a mais de 50 litros de água por metro quadrado.



Na Rua Tremembé, na Freguesia, um muro desabou sobre dois carros estacionados, na altura do número 68. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido, mas os veículos ficaram completamente destruídos. A via foi parcialmente interditada pela Defesa Civil.



Francisco de Assis, de 50 anos, pedreiro e morador em frente ao local, relatou que a chuva foi intensa e repentina.



"A chuva começou por volta de umas 8h e veio muito pesada, muito carregada. Eu desci para ajudar uma amiga que estava apavorada, pedindo ajuda. Com cerca de meia hora, a pressão da água se acumulou e empurrou o muro, que caiu em cima dos carros que estavam estacionados", contou.



Francisco também disse que o volume e a força da água foram incomuns para a região.

"As ruas mais baixas aqui costumam encher, mas essa correnteza forte que desceu ontem é a primeira vez que eu vejo. Moro aqui há quase sete anos e nunca tinha visto isso acontecer desse jeito", relatou.



Por fim, ele afirmou que o muro não aparentava risco iminente de queda.

"Para a gente aqui do lado de fora, não apresentava nada que indicasse que ia cair."



O Centro de Operações informou que, devido ao risco de novos deslizamentos, a GEO-Rio foi acionada para análise do solo. A Light e a Comlurb também estiveram no local para o restabelecimento de energia, retirada de escombros e limpeza da via.

Já na Rua Soldado Wandel Sarmento, houve um grande ponto de alagamento. Uma equipe da Secretaria Municipal de Conservação esteve no local para desentupir os bueiros que estavam completamente cobertos e dificultavam o escoamento da água.



Outros bairros da região como Cacuia, Cocotá e Jardim Carioca também registraram alagamentos, com o nível da água chegando próximo à altura das janelas dos carros.



Nesse mesmo intervalo, choveu bastante em Santa Cruz (46,6 mm), Grota Funda (43,6 mm), Sepetiba (35,0 mm), todos na Zona Oeste, e Saúde (29,2 mm), na Zona Portuária.



Na Baixada Fluminense, municípios como Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Guapimirim também foram atingidos. No Hospital Municipal de Guapimirim, a água invadiu o refeitório dos profissionais, mas o problema foi resolvido pela equipe de manutenção da própria unidade, sem impacto nos atendimentos.



De acordo com o Alerta Rio, a previsão para esta sexta-feira (20) é de pancadas de chuvas isoladas entre a tarde e a noite, com máxima de 32ºC e mínima de 21ºC.