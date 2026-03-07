Hugo Leonardo Ribeiro Lopes integrava o efetivo variável da EsIE - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 07/03/2026 17:55

Rio - Um soldado do Exército morreu depois de passar mal na Escola de Instrução Especializada (EsIE), em Realengo, na Zona Oeste. A Força Armada instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar todas as circunstâncias do caso.

Segundo o Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), Hugo Leonardo Ribeiro Lopes, que integrava o Efetivo Variável da EsIE, relatou indisposição durante a manhã desta sexta e foi prontamente encaminhado à enfermaria da unidade.

Ainda de acordo com o DECEx, em seguida, uma equipe de saúde o conduziu ao Hospital Geral do Rio de Janeiro, na Vila Militar, ainda na Zona Oeste, onde recebeu atendimento médico e medicação.

Após o retorno e permanência em observação na enfermaria da EsIE, Hugo apresentou nova queixa de mal-estar no período da tarde, sendo reencaminhado ao Hospital Geral. No entanto, não resistiu.

O Exército informou que, até o momento, a causa do óbito não foi precisada. Exames complementares e a perícia médica são realizados no Hospital Central do Exército (HCE) para saber o diagnóstico.

"A EsIE está prestando integral apoio institucional, psicológico e religioso aos familiares do Soldado Lopes neste momento de luto. O Exército Brasileiro reafirma seu compromisso com a transparência e com o bem-estar de seus integrantes, lamentando profundamente a perda do jovem militar", disse em nota.

Nas redes sociais, familiares lamentaram a perda. Parentes alegam que houve demora no atendimento. "Meu amor me deixou sem dar tchau. A saudade que eu já estava sentindo agora é ainda maior, algo inexplicável. Meu menino grande tinha tantos sonhos, tanta vontade de vencer na vida e esses sonhos e vontades foram tirados à força. Você não merecia nada do que passou, meu amor. Vou te amar eternamente. Se tivessem tido um pouco mais de compaixão, você não estaria nessa situação. Vamos buscar justiça por você, meu amor. Não vai ficar assim", escreveu a namorada.

"Que Nossa Senhora da Aparecida te ponha em um bom lugar, meu amor. É muito difícil acreditar que você se foi. Nossa família te ama, Hugo!", compartilhou uma prima.

O Exército destacou que instaurou um inquérito para apurar todas as circunstâncias que envolveram o fato, incluindo o histórico de atendimentos e os procedimentos adotados.